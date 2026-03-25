Incendiu în bucătăria restaurantului din incinta hotelului Bristol din Paris/ Locația a fost redeschisă după câteva ore

25 mart. 2026, Articole / Reportaje
Foto: Le Bristol, Paris

Un hotel de cinci stele situat în apropierea palatului prezidenţial Elysee din Paris s-a redeschis miercuri după ce un incendiu izbucnit mai devreme în aceeaşi zi a forţat circa 400 de persoane să evacueze clădirea, potrivit pompierilor şi reprezentanţilor hotelului, informează Reuters.

Doi angajaţi au fost răniţi uşor în timp ce încercau să stingă incendiul declanşat în jurul orei 10:20 GMT în bucătăria de la subsolul restaurantului deţinut de hotelul Bristol, frecvent utilizat de lideri mondiali aflaţi în vizită în capitala Franţei.

Incendiul a fost stins complet, a precizat hotelul Bristol într-un comunicat dat publicităţii în a doua parte a zilei de miercuri, adăugând că hotelul a fost redeschis.

În urma incidentului, poliţia a închis strada Faubourg Saint-Honore, iar peste 100 de pompieri au fost mobilizaţi la faţa locului, a precizat departamentul local de pompieri.

