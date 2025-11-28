În anul 2023 s-au folosit 3.992 tone fungicide, 858,36 tone insecticide şi 9.188 tone erbicide, sub formă lichidă, pentru protecția plantelor, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), transmite News.ro.

„Cea mai mare pondere în totalul produselor pentru protecția plantelor, utilizate sub formă solidă, au avut-o insecticidele (50,1%) urmate de fungicide (42,8%) şi erbicide (5,1%)”, arată datele INS.

De asemenea, s-au folosit 2.378 tone fungicide, 2.780 tone insecticide şi 283,89 tone erbicide, sub formă solidă.

Cea mai mare pondere în totalul produselor pentru protecția plantelor, utilizate sub formă lichidă, au avut-o erbicidele (64,6%) urmate de fungicide (28,1%) şi insecticide (6%).

91,2% din suprafaţa cultivată cu rapiţă a fost tratată cu produse de protecţie a plantelor, urmată de 88,9% din cea cultivată cu floarea soarelui şi 86,8% cultivată cu grâu.

Suprafețe cultivate și tratate

Suprafaţa cultivată cu grâu a fost de 2.317.692 hectare, iar cea tratată a fost de 2.010.869 hectare. Suprafaţa cultivată cu orz şi orzoaică a fost de 497.767 hectare, iar cea tratată a fost de 431.117 hectare.

Suprafaţa cultivată cu porumb boabe a fost de 2.195.344 hectare, iar cea tratată a fost de 1.848.491 hectare.

Suprafaţa cultivată cu cartofi a fost de 79.396 hectare, iar cea tratată a fost de 55.545 hectare.

Suprafaţa cultivată cu rapiţă a fost de 641.425 hectare, iar cea tratată a fost de 584.951 hectare.

Suprafaţa cultivată cu floarea soarelui a fost de 1.077.867 hectare, iar cea tratată a fost de 958.352 hectare.

Suprafaţa cultivată cu tomate a fost de 33.862 hectare, iar cea tratată a fost de 14.221 hectare.

Suprafaţa cultivată cu plantaţii de măr a fost de 54.293 hectare, iar cea tratată a fost de 39.529 hectare.

Suprafaţa cultivată cu viţă de vie a fost de 165.029 hectare, iar cea tratată a fost de 130.038 hectare.

Cea mai mare cantitate de produse pentru protecția plantelor, sub formă solidă s-a utilizat în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia (23,9%), urmată de regiunea Sud-Est (23,6%) şi Nord-Est (14,7%).

Cea mai mare cantitate de produse de protecţie a plantelor, sub formă lichidă s-a utilizat în Regiunea de dezvoltare Sud-Est (24,9%), urmată de regiunea Sud-Muntenia (24,7%) şi Nord-Est (13,3%).