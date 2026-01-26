Un consilier local din regiunea Veneto, în Italia, Stefano Valdegamberi, a propus ca autoritățile regionale să solicite ministerului italian al sănătății „recunoașterea nutriei (Myocastor coypus) ca tip de carne aprobată pentru consumul uman, prin decret ministerial”. Obiectivul este acela ca, și în cazul acestui animal, să se urmeze aceeași procedură pusă în aplicare în cazul crabului albastru, o specie invazivă ajunsă din Statele Unite în Marea Adriatică, și care în anumite condiții poate fi capturată și vândută legal.

În motivarea cererii sale, potrivit publicației Il Gusto, suplimentul gastronomic al ziarului La Repubblica, oficialul invocă faptul că animalul este deja consumat în diverse părți ale lumii. Nu doar în Patagonia, unde se prepară cu carnea de nutrie un preparat de sărbătoare, sau în Louisiana, unde face parte din bucătăria tradițională, ci și în Franța sau Germania. În țara vecină este deja cunoscut celebrul paté de ragondin, o specialitate gastronomică din zona Marais-Poitevin.

Aceasta nu este altceva decât o tradițională terrine din carne de nutrie, adesea amestecată cu carne de porc, ceapă și condimente. Uneori este preparată cu coniac sau piper verde, iar gustul este descris ca fiind asemănător cu cel al iepurelui de câmp sau al iepurelui de casă.

„E ca un iepure, dar mai mare”

„Este ca un iepure mare. Nu este carne albă. Nici nu trebuie lăsată la fezandat. Se prepară exact ca iepurele. Așadar, e bună înăbușită, la cuptor și, așa cum fac în America, la grătar”, a explicat Valdegamberi, reprezentant al partidului Lega, al lui Matteo Salvini. „Este un animal curat, care se hrănește cu rădăcini și fructe de pădure. Carnea sa este săracă în grăsimi, sănătoasă, mai bună decât cea procesată, și potrivită pentru diete”, și-a continuat el pledoaria.

El spune că ar fi de bun augur din mai multe puncte de vedere comercializarea cărnii nutriilor. Dincolo de aspectul nutrițional, acestea, în mediul lor natural tind să se reproducă excesiv și devin dăunătoare pentru o serie de culturi. Însă rămâne problema siguranței alimentare, pentru care încă nu există o soluție.

Pentru a fi comercializată, est nevoie de norme de trasabilitate, care în cazul animalelor sălbatice sunt imposibile. O soluție ar fi ca nutriile să fie declarate ca făcând parte din categoria vânatului. Însă, amintește un medic consultat de mai multe publicații, nutria este un rozător și, ca toate rozătoarele, este purtătoare de leptospiroză, o boală infecțioasa care, nediagnosticată la timp poate deveni chiar mortală. Și aici discuțiile se blochează pentru moment, în lipsa unei soluții.