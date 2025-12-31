Datele oficiale ale guvernului britanic arată că, până în luna decembrie, 366 de pub-uri au fost demolate sau reconvertite pentru a fi utilizate în alt scop, în condiţiile în care presiunile pe partea de costuri au continuat să afecteze sectorul, transmite DPA, transmite Agerpres.

Reprezentanţii industriei au declarat că acest date scot în evidenţă situaţia “gravă” a pub-urilor britanice, înainte de majorarea impozitului pentru multe dintre ele începând cu luna aprilie 2026.

Datele, care au fost analizate de specialişti fiscali de la Ryan, arată că numărul total de pub-uri din Anglia şi Ţara Galilor, inclusiv cele

vacante şi cele oferite spre închiriere, a scăzut până la 38.623 în această lună, de la 38.989 în urmă cu un an.

“Aceste pub-uri s-au închis permanent, nu temporar. Clădirile au fost demolate sau transformate în locuinţe, birouri, creşe, cafenele sau alte utilizări. După ce au schimbat obiectul de activitate, aproape niciodată nu mai revin pentru a fi utilizate ca pub-uri”, susţine Alex Probyn, director pentru Europa şi Asia-Pacific la Ryan.

Noile cifre scot la în evidenţă presiunea tot mai mare asupra sectorului ospitalităţii, în condiţiile în care aproape 2.000 de pub-uri au dispărut în ultimii cinci ani, chiar dacă ritmul declinului a încetinit uşor.

Fiecare regiune din Anglia şi Ţara Galilor a înregistrat o pierdere netă de pub-uri în cursul anului 2025, cele mai mari scăderi fiind observate în East Midlands, Nord-Vest şi Yorkshire & Humber.

Anul viitor, multe pub-uri se vor confrunta cu o altă creştere a costurilor, în condiţiile în care impozitul mediu pentru cifra de afaceri va creşte din aprilie.

“Aceste date ar trebui să servească drept semnal de alarmă. Ele reflectă presiuni structurale profunde asupra pub-urilor. Multe au supravieţuit pandemiei prin rezilienţă şi sprijin comunitar, doar pentru a fi împinse pe buza prăpastiei de creşterea costurilor şi de un sistem de clasificare

care nu mai reflectă realitatea economică”, a subliniat Probyn.

La rândul său, Emma McClarkin, director executiv la British Beer and Pub Association a avertizat: “de fiecare dată când pierdem un pub, pierdem o parte din ţesătura noastră socială”.

“Multe dintre aceste închideri sunt complet inutile şi sunt rezultatul unei poveri mari de taxe şi impozite, motiv pentru care nu a fost niciodată mai vitală o reducere a taxelor specifice pub-urilor, care ar putea preveni mai multe închideri şi mai multe pierderi de locuri de muncă. Situaţia este gravă şi vrem să colaborăm cu guvernul pentru a ne asigura că pub-urile beneficiază de un tratament echitabil, altfel comunităţile vor pierde

instituţii locale preţuite şi, odată ce acestea vor dispărea, vor dispărea definitiv”, a spus Emma McClarkin.