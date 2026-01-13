IMM România, confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional pentru IMM-uri, avertizează că dezvoltarea comerţului dintre UE şi statele Mercosur trebuie să aibă loc ţinând cont de interesele tuturor actorilor economici şi solicită măsuri suplimentare pentru protejarea fermierilor români, transmite Agerpres.

“În contextul generat de îngrijorările fermierilor români referitoare la Acordul UE-Mercosur, din cauza lipsei unei consultări reale privind efectele acestuia, nerealizarea unui studiu de impact economico-social privind Acordul asupra fermierilor români, lipsa controalelor reale a calităţii produselor şi preţurile de dumping, IMM România consideră că pentru susţinerea acestui acord sunt necesare măsuri suplimentare pentru protejarea fermierilor români”, se arată într-un comunicat al organizaţiei transmis marţi AGERPRES.

Printre aceste măsuri se numără: elaborarea de strategii sectoriale şi multisectoriale care să vină în susţinerea agriculturii româneşti, în condiţiile intrării pe piaţă a unor produse obţinute la aproape jumătate din costurile pe care le au produsele similare româneşti şi organizarea urgentă de consultări cu fermierii şi agricultorii români pentru identificarea măsurilor necesare pentru protejarea acestora.

De asemenea, IMM România susţine că este nevoie de dezvoltarea urgentă de laboratoare acreditate pentru analizarea produselor fitosanitare, având în vedere standardele diferite de producţie şi realizarea de informări privind impactul real al Acordului asupra pieţei româneşti.

Confederaţia avertizează că, deşi Acordul UE-Mercosur poate crea oportunităţi de export pentru sectorul serviciilor digitale şi industria automotive, acestea pot fi pe termen scurt şi mediu.

“Acordul UE-Mercosur crează oportunităţi de export pentru sectorul serviciilor digitale şi al industriei automotive, dar acestea pot fi pe termen scurt şi mediu, existând riscul, în lipsa unor politici de susţinere la nivel european, ca producătorii europeni să se relocheze în America de Sud,

având în vedere costurile mai mici cu forţa de muncă şi materiile prime. Reamintim că ţările cu o industrie şi agricultură dezvoltate au votat împotriva acestui acord – Franţa, Polonia, Austria, Irlanda şi Ungaria, iar Belgia s-a abţinut”, transmite IMM România în comunicat.

În acest context, confederaţia patronală solicită corectarea anexei pe agricultură pentru protejarea suplimentară a fermierilor şi agricultorilor români şi elaborarea unei strategii naţionale a României pentru dezvoltarea şi protejarea sectoarelor economiei naţionale. Această strategie trebuie să conţină: instrumente juridice şi financiare pentru internaţionalizarea produselor şi serviciilor româneşti; organizarea de misiuni economice în ţările Mercosur; acordarea de subvenţii pentru producătorii afectaţi de importurile din ţările Mercosur; alocarea de fonduri europene pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie; stabilirea de obiective clare pentru ataşaţii economici ai României, pentru impulsionarea exporturilor firmelor româneşti.

Totodată, IMM România solicită organizarea imediată a unei dezbateri publice cu reprezentanţii mediului de afaceri privind impactul Acordului UE-Mercosur, cu participarea europarlamentarilor români, reprezentanţi ai Guvernului şi ai Parlamentului României, pentru identificarea soluţiilor

adecvate susţinerii întreprinderilor româneşti.

“Avantajele pe care orice acord de liber schimb le oferă pentru mediul de afaceri, fermieri şi pentru IMM-uri, în lipsa unor măsuri care să garanteze concurenţa loială pe termen lung, pot rămâne doar o iluzie, având în schimb efecte negative certe prin eliminarea producătorilor

autohtoni de pe piaţă. Libertatea comerţului şi existenţa spaţiilor de liber schimb sunt elemente fără de care dezvoltarea economiei României, legată de UE, nu poate avea loc, dar sunt necesare instrumente care susţin oportunităţi corecte pentru toţi actorii economici”, a declarat preşedintele IMM România, Florin Jianu, în comunicatul citat.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat vineri că România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay, după ce s-au negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni, cu precădere în sectorul agricol.

Partidul Social Democrat a condamnat decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină.

Uniunea Europeană are prevăzută pentru 17 ianuarie semnarea acordului comercial cu Mercosur, un pas decisiv pentru crearea celei mai mari zone de liber schimb din lume, după mai bine de un sfert de secol de negocieri şi blocaje, şi care va permite celor două părţi să îşi diversifice alianţele, în faţa derivei protecţioniste a Statelor Unite.

Noul spaţiu comercial va integra circa 800 de milioane de consumatori şi va reprezenta un produs intern brut comun de aproximativ 22.000 de miliarde de dolari, conform datelor Comisiei Europene.

Acordul va permite eliminarea taxelor pentru 91% din exporturile UE în Mercosur şi pentru 92% din vânzările sud-americane spre Europa, ceea ce se traduce printr-un economie anuală estimată la 4 miliarde euro pentru companiile europene.

Pentru Uniunea Europeană, tratatul deschide porţile unei pieţe protejate istoric pentru sectoarele sale industriale cele mai competitive, printre care sectorul auto şi al maşinilor industriale, unde actualele taxe vamale, cuprinse între 35% şi 14%, vor dispărea treptat.

Totuşi, unda verde din partea ţărilor Uniunii Europene pentru semnarea acordului cu Mercosur nu reprezintă încă ultimul pas pentru încheierea pactului istoric, care se mai poate confrunta cu ultimele obstacole, în special în ceea ce priveşte procesul de ratificare în Parlamentul European în 2026.