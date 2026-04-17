17 apr.
Ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a fost fotografiat de un cititor G4Media, pe aeroportul din Baia Mare, având o valiză Louis Vuitton, care are un preț de vânzare de aproape 5000 de euro.
Contactat de G4Media, ministrul social-democrat a declarat: „E un cadou primit de ziua mea de la familie, la împlinirea a 45 de ani. Nu cunosc marca, nu știu cât costă. O să întreb pe soția mea dacă e original sau copie. E un cadou foarte util pentru că fac foarte multe drumuri la Bruxelles. De altfel, eu sunt singurul ministru care merge în fiecare lună la consiliile UE”.
