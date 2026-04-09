Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România (Forumul APPR) atrage atenţia autorităţilor că reluarea producţiei interne de îngrăşăminte nu mai reprezintă doar o opţiune, ci a devenit o necesitate strategică, în contextul presiunii tot mai mari resimţite de fermieri din cauza creşterii preţurilor la îngrăşăminte şi a costurilor suplimentare generate de politicile climatice europene, transmite Agerpres.

Potrivit organizaţiei, redeschiderea platformei Azomureş ar putea avea un rol important în echilibrarea pieţei, reducerea dependenţei de importuri şi asigurarea unui acces mai stabil la inputuri pentru fermieri.

Într-o scrisoare deschisă, Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România lansează un apel către autorităţi, pe fondul presiunilor crescute asupra fermierilor, generate atât de majorarea preţurilor la îngrăşăminte, cât şi de noile costuri asociate politicilor climatice europene.

„Situaţia este una urgentă, iar fermierii au nevoie de măsuri concrete, aplicabile imediat, pentru a putea continua activitatea în condiţii sustenabile. În ultimii ani, piaţa îngrăşămintelor a devenit extrem de volatilă, iar evoluţiile recente amplifică riscurile pentru fermieri. Costurile ridicate ale inputurilor esenţiale afectează direct capacitatea fermelor de a rămâne competitive şi de a menţine niveluri sustenabile de producţie. În acest context, Forumul APPR consideră că reluarea producţiei interne de îngrăşăminte nu mai este doar o opţiune, ci o necesitate strategică. Redeschiderea platformei Azomureş ar putea contribui la echilibrarea pieţei, reducerea dependenţei de importuri şi asigurarea unui acces mai stabil la inputuri pentru fermieri”, se arată în document.

Totodată, reprezentanţii sectorului agricol atrag atenţia că mecanismul CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), deşi face parte din tranziţia către o economie cu emisii reduse, poate genera efecte colaterale importante în agricultură.

„Creşterea costurilor pentru produsele importate, inclusiv îngrăşămintele, poate accentua presiunea financiară asupra fermierilor din România, în lipsa unor măsuri de compensare adecvate. Este nevoie urgentă de intervenţii rapide şi coerente pentru a evita un impact direct asupra producţiei agricole şi asupra securităţii alimentare”, susţin agricultorii.

În acest context, Forumul APPR solicită adoptarea unor măsuri urgente pentru susţinerea producţiei interne de îngrăşăminte şi crearea unui cadru funcţional care să permită reluarea activităţii Azomureş. De asemenea, organizaţia cere instrumente concrete de sprijin pentru fermieri, precum vouchere pentru îngrăşăminte, scheme de compensare şi sprijin direct.

Totodată, este solicitată o abordare integrată a politicilor agricole, industriale şi de mediu, astfel încât obiectivele climatice să nu afecteze sustenabilitatea economică a fermelor, dar şi un dialog constant între autorităţi şi sectorul agricol pentru identificarea unor soluţii aplicabile în teren.

Forumul APPR avertizează că, în absenţa unor măsuri rapide, fermierii vor fi nevoiţi să reducă utilizarea îngrăşămintelor, ceea ce ar avea un impact direct asupra producţiilor agricole şi asupra stabilităţii sectorului agroalimentar.

„Agricultura nu poate funcţiona în condiţii de incertitudine şi costuri imprevizibile. Este momentul unor decizii rapide şi asumate”, transmite organizaţia.

Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România (FAPPR) este o structură profesională federativă, alcătuită din producători agricoli şi reprezentanţi ai lanţului agricol din România, înfiinţată în anul 2012.

Forumul APPR este o voce activă a fermierilor şi procesatorilor din agricultură, fiind membră a Confederaţiei Europene a Producătorilor de Porumb (CEPM) şi a platformei europene Farm Europe, implicată în reprezentarea intereselor sectorului agricol la nivel european.

FAPPR oferă membrilor şi organizaţiilor profesionale afiliate asistenţă tehnică, economică şi legislativă.