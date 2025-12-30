Premierul României, Ilie Bolojan, și omologul său din Regatul Țărilor de Jos, Dick Schoof, au făcut marți, 30 decembrie 2025, o vizită la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, situată la Câmpia Turzii (jud. Cluj), unde au petrecut o parte importantă a zilei în mijlocul militarilor români, olandezi și americani, conform gov.ro. Cei doi chiar au mâncat împreună la popota militară – un gest simbolic cu impact emoțional și militar – alături de camarazi în uniformă. Potrivit comunicării oficiale, în timpul prânzului servit la popotă, premierul Ilie Bolojan și-au ales un sandviș și o felie de cozonac, în mijlocul personalului militar.

Participarea la masa obștească de la popotă nu este doar un moment culinar, ci și unul simbolic, arătând aprecierea și solidaritatea civilo-militară, precum și apropierea dintre decidenții politici și trupele aflate în misiuni pe teren. În același timp, un gest simplu – cum este servirea mesei în același spațiu cu militarii – demonstrează respect și recunoașterea eforturilor celor care asigură securitatea regională.

Contextul vizitei: securitate și cooperare extinsă

Pe agenda vizitei, alături de momentul petrecut în popota bazei, s-au aflat consultări bilaterale privind situația de securitate din regiune și cooperarea în cadrul NATO, într-un context marcat de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea prezenței aliate pe Flancul Estic al NATO, contribuțiile concrete ale Regatului Țărilor de Jos la misiunile aliate desfășurate în România, incluzând dislocarea de drone MQ-9 Reaper și personal al Forțelor Aeriene olandeze, dar și proiectele comune în domeniul instruirii, cum ar fi Centrul de instruire pentru piloți F-16 de la Borcea sau necesitatea unei abordări unitare la nivel aliat și cooperarea strânsă cu Statele Unite în materie de securitate.

Vizita a fost, de asemenea, o ocazie de a întări legăturile diplomatice dintre România și Țările de Jos, atât pe plan militar, cât și pe relațiile bilaterale, inclusiv în domeniul economic.