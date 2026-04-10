Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca se pregătește să găzduiască, între 15 și 17 mai, cea de-a treia ediție a festivalului „Iarmaroc la Sat”. Evenimentul, dedicat creației și artelor, promite să transforme spațiul muzeului în cel mai mare „sat viu” din inima orașului, oferind vizitatorilor o experiență de relaxare autentică, scrie Agerpres.

Promovarea talentelor și a brandurilor locale

După ce primele două ediții au atras peste 14.000 de vizitatori, organizatorii propun anul acesta un concept mai matur, axat pe promovarea talentelor locale și a brandurilor independente.

„Iarmaroc la Sat este un ideal, locul unde vii să descoperi creatori, muzicieni și artiști, fiecare cu povestea lui. Nu veniți la noi pentru nume mari, ci pentru pasiunea oamenilor talentați pe care lumea încă nu îi știe”, explică Emilian Vasi, fondatorul evenimentului.

Noutățile ediției 2026

Concursul de ceramică „Cucuteni”: Pentru prima dată, tineri ceramiști se vor întrece într-o competiție inspirată de una dintre cele mai vechi și fascinante culturi europene.

Instalații textile: Trei structuri artistice de mari dimensiuni vor reconfigura vizual spațiul parcului etnografic.

Peste 100 de branduri: Creatori independenți din toată țara își vor expune produsele în trei zone special amenajate.

„Șezătoarea cu Merinde”, mai mult decât mâncare

Punctul central al socializării va fi o masă comună lungă, unde vizitatorii pot degusta produse artizanale: vin, mied, brânzeturi, siropuri și produse de patiserie locale. Conceptul reinventează vechea tradiție a mesei de după clacă, punând accent pe legătura dintre oameni și dialog, dincolo de simplul consum alimentar.

Program și activități:

Festivalul își deschide porțile vineri, 15 mai, la ora 14:00, iar sâmbătă și duminică programul începe la ora 10:00, activitățile încheindu-se în fiecare seară la ora 21:00.

Pe lângă târgul de creatori, publicul se va putea bucura de:

Concerte acustice;

Expoziții de sculptură, fotografie și ceramică;

Ateliere de creație și activități diverse pentru copii;

Explorarea liberă a curților tradiționale din Parcul Etnografic.

„Iarmaroc la Sat” rămâne un spațiu incluziv, unde toți membrii familiei, de la bunici până la animalele de companie, sunt invitați să se bucure de atmosfera unui festival contemporan cu suflet arhaic.