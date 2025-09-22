A trăi mult și sănătos nu ține de noroc sau de genetică, ci de obiceiuri constante și intenționate, cultivate de-a lungul unei vieți. Specialiștii în sănătate afirmă că nu întâmplarea decide modul în care îmbătrânim, ci strategia. Un medic renumit, expert în longevitate, dr. Vassily Eliopoulos, explică faptul că oamenii care ajung să trăiască activ și sănătos în jurul vârstei de 90 de ani au în comun anumite tipare de viață, conform Times of India.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

„Apartenența este medicament”, subliniază dr. Vassily, arătând că legăturile sociale au efecte benefice pentru sănătate și longevitate.

Viața cu sens

Chiar și după pensionare, multe persoane aleg să trăiască fiecare zi cu intenție, implicându-se în activități de voluntariat, mentorat sau rămânând active în comunitățile lor.

Această filozofie este asociată cu conceptul japonez Ikigai, care oferă un scop în viață și contribuie la reducerea riscurilor cardiovasculare, la scăderea nivelului de cortizol și la menținerea minții în formă.

Mișcarea zilnică

Dr. Vassily arată că oamenii care depășesc 90 de ani nu fac sport doar ca o activitate separată, ci se mișcă natural pe tot parcursul zilei. De la mersul pe jos la cumpărături până la treburile casnice, corpul lor rămâne activ fără a fi nevoie de un abonament la sală. „Nu contează 30 de minute sau 10, ceea ce contează este mișcarea”, spune specialistul, subliniind că mișcarea constantă este cheia.

Somn de calitate, 7–9 ore

Longevivii merg devreme la culcare și se trezesc odată cu răsăritul soarelui, ceea ce susține echilibrul hormonal, funcția imunitară și regenerarea celulară.

Alimentație conștientă

Un alt obicei comun este mâncatul moderat. În Japonia, populațiile longevive practică Hara Hachi Bu, principiul de a mânca până când sunt 80% sătui. Această practică reduce stresul oxidativ și sprijină echilibrul glicemiei.

Dietă bogată în plante

Hrana celor care trec de 90 de ani se bazează pe legume, leguminoase, cereale integrale, nuci și ulei de măsline. Carnea apare rar, zahărul este consumat minim, iar fibrele ocupă un loc central în alimentație. Porțiile sunt mici și mesele frecvente.

Relații sociale puternice

„Apartenența este medicament”, repetă dr. Vassily, subliniind rolul fundamental al conexiunilor umane. Relațiile sociale reduc nivelul de stres, oferă bucurie, râs și sentimentul de apartenență. Comunitățile unde oamenii trăiesc mult au structuri sociale solide, cu interacțiuni între generații, care reduc riscul singurătății și al declinului cognitiv.

Liniștea sufletească

Practici precum recunoștința, meditația, plimbările în natură și detașarea de situațiile stresante sunt esențiale. Oamenii care trăiesc mult aleg să încetinească ritmul vieții, să facă pauze și să reflecteze, în loc să trăiască mereu pe repede-înainte.

„A trăi viața cu un scop” este, după cum afirmă expertul, cheia unei existențe lungi și împlinite.