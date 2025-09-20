Un studiu realizat de cercetători de la Massachusetts General Hospital, afiliat Harvard, arată că momentul la care mâncăm ar putea avea un impact major asupra sănătății și longevității, în special la adulții mai în vârstă. Rezultatele au fost publicate în revista Communications Medicine și citate de The Harvard Gazette.

„Cercetarea noastră sugerează că schimbările privind momentul în care adulții mai în vârstă iau masa, în special ora la care iau micul dejun, ar putea fi un marker ușor de monitorizat al stării generale de sănătate”, a declarat autorul principal al studiului, Hassan Dashti, specialist în nutriție și biologie circadiană la Massachusetts General Hospital și profesor asistent de anestezie la Harvard Medical School.

Studiul a inclus datele a 2.945 de adulți cu vârste între 42 și 94 de ani, din Marea Britanie, care au fost urmăriți pe o perioadă de peste 20 de ani. Cercetătorii au observat că, odată cu înaintarea în vârstă, oamenii tind să ia micul dejun și cina mai târziu, reducând totodată intervalul zilnic în care mănâncă.

Rezultatele au arătat că luarea micului dejun mai târziu este asociată constant cu diverse probleme de sănătate fizică și mentală, precum depresie, oboseală și probleme de sănătate orală. De asemenea, dificultățile în pregătirea mesei și un somn de calitate mai slabă au fost corelate cu orele târzii ale meselor. Mai mult, persoanele cu predispoziții genetice către tiparul de „pasăre de noapte” (preferința pentru culcare și trezire târzii) au avut tendința de a mânca mai târziu.

„Pacienții și medicii pot folosi aceste schimbări în rutina meselor ca pe un semnal de alarmă timpurie pentru a analiza eventuale probleme de sănătate fizică și mentală. De asemenea, încurajarea adulților mai în vârstă să aibă programe consistente pentru mese ar putea deveni parte a unor strategii mai ample pentru promovarea unei îmbătrâniri sănătoase și a longevității”, a mai adăugat Dashti.

În mod notabil, studiul a arătat că un mic dejun luat mai târziu este legat de un risc crescut de mortalitate în perioada de urmărire.

„Până acum, aveam o înțelegere limitată asupra modului în care evoluează orele de masă odată cu înaintarea în vârstă și asupra felului în care această schimbare se raportează la sănătatea generală și la longevitate. Constatările noastre ajută la completarea acestui gol, arătând că orele de masă mai târzii, în special întârzierea micului dejun, sunt asociate atât cu probleme de sănătate, cât și cu un risc crescut de mortalitate la adulții mai în vârstă. Aceste rezultate dau un nou sens zicalei «micul dejun este cea mai importantă masă a zilei», mai ales pentru persoanele vârstnice”, a explicat Dashti.

El a subliniat și impactul acestor rezultate în contextul popularității tot mai mari a dietelor bazate pe restricționarea intervalului orar al meselor sau postul intermitent: efectele pot fi foarte diferite la persoanele în vârstă comparativ cu adulții mai tineri.

Studiul a fost sprijinit de National Institutes of Health din Statele Unite.