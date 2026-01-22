Horwath HTL, una dintre cele mai mari companii de consultanță pentru ospitalitate, turism și agrement din lume, anunță deschiderea primului birou din România, printr-o colaborare cu Lucian Marinescu și Călin Ile, doi consultanți cu experiență pe piața locală.

Cei doi au fondat anterior Premier Hospitality, companie de consultanță în ospitalitate, care devine acum parte a grupului Horwath DACH, structură regională ce va funcționa în cadrul Horwath HTL România. Biroul local este condus de Iulian Sava, Managing Director, cu o experiență de peste 20 de ani în industria hotelieră din România și din alte piețe. De-a lungul carierei, acesta a coordonat echipe implicate în managementul veniturilor hoteliere și în dezvoltarea de strategii pentru investitori și operatori.

Lucian Marinescu și Călin Ile au fost implicați, de-a lungul timpului, în peste 60 de proiecte, contribuind la investiții cumulate de peste 300 de milioane de euro în România. Lansarea biroului Horwath HTL România are loc într-un context favorabil pentru piața hotelieră, care a încheiat anul 2025 cu venituri consolidate și cu peste 25 de noi hoteluri aflate în planificare sau în construcție.

„România are un potențial real în ospitalitate, dar acest potențial trebuie susținut de decizii fundamentate, date relevante și standarde internaționale. Lansarea biroului Horwath HTL România înseamnă acces direct la expertiză globală, adaptată pieței locale”, spune Lucian Marinescu, Managing Partner Horwath HTL România.

Potrivit reprezentanților companiei, obiectivul este transformarea Bucureștiului într-un hub regional de consultanță în ospitalitate, care să deservească și piețele din Republica Moldova și Bulgaria. Biroul local va beneficia de suportul direct al rețelei Horwath HTL DACH (Germania, Austria și Elveția), una dintre cele mai mature structuri ale grupului, pentru transfer de know-how și metodologii aplicate în piețe hoteliere consolidate.

James Chappell, Global Business Director Horwath HTL, afirmă că momentul deschiderii este unul potrivit, într-un context în care industria hotelieră se află într-o perioadă de efervescență, dar cu spațiu semnificativ de dezvoltare.

„România este o piață emergentă interesantă, cu destinații insuficient valorificate și oportunități reale pentru investitori. Prezența locală Horwath HTL ne permite să lucrăm mai aproape de piață și să construim proiecte sustenabile pe termen lung”, explică James Chappell, Global Business Director Horwath HTL.

Pe lângă activitatea de consultanță, compania și-a anunțat intenția de a se implica activ în formarea profesioniștilor din domeniu, inclusiv prin sesiuni de instruire dedicate organizațiilor de management al destinațiilor și specialiștilor locali din turism.

Horwath HTL este un brand global cu peste 50 de birouri în mai mult de 40 de țări și a realizat peste 50.000 de proiecte pentru clienți publici și privați. Biroul din România este lansat cu sprijinul rețelei regionale Horwath HTL DACH, facilitând accesul direct la expertiza și practicile aplicate pe piețe hoteliere mature.