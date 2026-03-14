Primăria Capitalei anunță finalizarea lucrărilor de punere în siguranță, conservare și protejare a Hanului Solacolu, o clădire istorică de pe Calea Moșilor. Intervențiile au fost realizate de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, care a început lucrările în anul 2023, conform unui anunț făcut pe Facebook de Municipalitate.

Potrivit autorităților, șantierul a presupus operațiuni complexe de consolidare și curățare a clădirii, inclusiv evacuarea unei cantități uriașe de deșeuri acumulate de-a lungul anilor.

Lucrările au fost complexe şi au constat în fixarea şi sprijinirea tuturor elementelor de zidărie cu stâlpi de rezistenţă metalici şi grinzi de lemn. A fost creat şi un sistem de preluare a apelor pluviale, astfel încât să evităm orice alte infiltraţii la subsol. În acelaşi timp, 2.000 de tone de gunoaie au fost scoase de aici, pe perioada lucrărilor.

După încheierea acestor intervenții, Primăria Capitalei pregătește următoarea etapă a proiectului. Autoritățile vor organiza, împreună cu Ordinul Arhitecților din România, un concurs internațional de soluții pentru proiectarea restaurării clădirii.

„Câştigătorul va veni cu o soluţie care să redea acestui imobil memoria urbană. În paralel, lucrăm la diagnosticarea arheologică şi la analiza stratigrafică a terenului, la obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor de construire, dar şi la identificarea soluţiilor de finanţare nerambursabilă”, conform PMB.

Primăria intenționează să consolideze și să reabiliteze monumentul istoric și să îl transforme într-un spațiu destinat comunității.

Clădirea are o istorie mai puțin cunoscută, legată de începuturile industriei alimentare din Capitală.

„Hanul Solacolu, situat pe Calea Moşilor 134, are o poveste deosebită. Construit în anul 1859, de fraţii Solacolu, acolo a fost iniţial prima fabrică de paste făinoase din Bucureşti. Faţada exterioară era prevăzută cu prăvălii, având deschidere pe artera cea mai comercială a Bucureştiului: Calea Moşilor sau Podul Târgului de Afară. Ulterior, s-a transformat în han. În perioada comunistă, clădirea a fost naţionalizată, iar după 2000 retrocedată proprietarului”, menționează sursa citată.

De-a lungul timpului, structura imobilului a fost grav afectată de mai multe cutremure puternice, în special cele din 1940, 1977, 1986 și 1990. Clădirea a ajuns în stare avansată de degradare și a fost încadrată în clasa I de risc seismic, fiind descrisă de autorități drept „o ruină, plină de gunoaie şi de moloz”.

În anul 2022, imobilul a fost expropriat, pentru a permite demararea proiectului de consolidare și restaurare. După finalizarea lucrărilor de punere în siguranță, autoritățile pregătesc acum etapa de proiectare și identificarea finanțării pentru restaurarea completă a monumentului istoric.