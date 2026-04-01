Ancheta privind utilizarea frauduloasă a fondurilor agricole europene în Grecia capătă o nouă amploare, după ce Parchetul European a cerut ridicarea imunității pentru 11 membri activi ai Parlamentului elen.

Solicitarea a fost înaintată de procurorul-șef european către Parlamentul Greciei, în conformitate cu legislația europeană și națională. În paralel, anchetatorii au transmis informații și despre posibila implicare a unui fost ministru și a unui fost adjunct din Ministerul Dezvoltării Rurale și Alimentației.

Cazul face parte dintr-o investigație mai amplă a Parchetul European privind un presupus mecanism de fraudare a fondurilor agricole europene, în care ar fi implicate persoane din cadrul agenției elene pentru plăți și control al subvențiilor agricole (OPEKEPE). Potrivit anchetatorilor, faptele vizate ar fi fost comise în anul 2021 și ar putea include infracțiuni grave împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Printre acestea se numără instigarea la abuz de încredere, fraudă informatică și fals în declarații, toate cu scopul obținerii unor beneficii ilegale.

Cerere de ridicare a imunității

Pentru a continua ancheta, procurorul-șef european a solicitat oficial ridicarea imunității celor 11 parlamentari aflați în funcție. Măsura este necesară pentru a permite strângerea de probe și stabilirea faptelor, atât în sensul confirmării, cât și al infirmării suspiciunilor.

Investigația îi vizează, de asemenea, pe cinci foști parlamentari, iar informațiile apărute indică și posibila implicare a unor foști membri ai guvernului grec.

Ancheta se confruntă însă și cu limitări de ordin constituțional. Conform legislației din Grecia, orice suspiciune privind infracțiuni comise de miniștri în exercițiul funcției trebuie transmisă Parlamentului. Această prevedere împiedică Parchetul European să investigheze integral cazul și obligă instituția să trateze separat posibila răspundere penală a membrilor guvernului.

Autoritățile nu au oferit, pentru moment, alte detalii despre caz, pentru a nu compromite desfășurarea investigației.

Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală decizie definitivă a instanțelor din Grecia.

Anchete mai vechi privind fraudele cu fonduri europene

Ancheta recentă privind posibila implicare unor parlamentari în fraude cu fonduri europene nu este un caz izolat. Parchetul European investighează de mai mult timp un fenomen mai amplu în Grecia, legat de utilizarea ilegală a subvențiilor agricole.

În lunile anterioare, procurorii europeni din Atena au trimis în judecată aproximativ 100 de suspecți într-un dosar care vizează fraude cu fonduri agricole, prejudiciul total fiind estimat la 2,9 milioane de euro pentru bugetul Uniunii Europene.

Cum funcționa schema de fraudă

Potrivit anchetatorilor, între 2017 și 2020, mai mulți crescători de animale, în special din insula Creta, au obținut subvenții europene destinate sectorului agricol prin declarații false.

Aceștia ar fi depus documente care atestau în mod fals că dețin sau utilizează anumite terenuri de pășunat. În unele cazuri, au fost prezentate contracte de închiriere falsificate pentru suprafețe pe care, în realitate, nu le exploatau.

Investigațiile au arătat că mulți dintre suspecți locuiau în alte regiuni ale țării decât cele declarate în cererile de finanțare, ceea ce ridică suspiciuni suplimentare privind veridicitatea datelor furnizate.

Fondurile vizate erau gestionate de agenția elenă OPEKEPE, responsabilă de distribuirea subvențiilor din Politica Agricolă Comună, finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Cazurile au fost împărțite în mai multe dosare: 64 de persoane au fost trimise în judecată în februarie 2025, alte 22 de persoane au fost inculpate în ianuarie 2025 iar alți 14 suspecți au fost trimiși în judecată în cursul anului trecut. În total, aproximativ 100 de persoane sunt acuzate că au participat la aceste scheme, fie ca autori, fie ca complici. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse de până la cinci ani de închisoare, precum și amenzi.