Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, vineri dimineață, cu reprezentanții marilor magazine pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

UPDATE: Anunțul oficial al Guvernului, după întâlnirea de vineri

Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi consultări, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții retailerilor au menționat faptul că, principial, nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă ținând cont de situația actuală se vor conforma

deciziei Guvernului în această privință.

O altă temă propusă de premierul Bolojan pe agenda consultărilor de astăzi s-a referit la promovarea produselor românești, atât în magazinele din țară, cât și în cele din străinătate.

Reprezentanții retailerilor și-au arătat disponibilitatea de a contribui la promovarea producătorilor români pe piețele externe, în condiții de competitivitate și au subliniat necesitatea creșterii producției interne de produse alimentare.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că în colaborare cu mediul de afaceri vor fi elaborate politici publice de susținere a producătorilor români. De asemenea, prim-ministrul a mulțumit retailerilor pentru proiectele de investiții și pentru contribuția adusă la crearea locurilor de muncă și dezvoltarea economiei.

Din partea Guvernului alături de premierul Ilie Bolojan au participat șeful Cancelarie Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin, și consilierul onorific al premierului Ionuț Dumitru.

ȘTIRE INIȚIALĂ

O decizie privind plafonarea adaosului la alimente de bază va fi comunicată săptămâna viitoare, a spus premierul Ilie Bolojan, joi seară, după cum informează News.ro. Acesta a mai menționat că în prezent sunt adunate datele din piaţă, este analizată evoluţia şi se urmăreşte reacţia marilor distribuitori, iar în funcţie de aceste date va fi luată o decizie.

Bolojan a fost întrebat, joi, la Euronews, ce va întâmpla cu preţurile la alimentele de bază dacă plafonarea care există în momentul de faţă nu ar mai fi.

„De la data de 1 ar urma să expire această plafonare şi la sfârşitul lunii iunie, când s-a prelungit cu încă trei luni de zile, discuţia pe care am avut-o în Guvern la data respectivă a fost că aceasta ar urma să fie ultima prelungire. Asta a fost discuţia pe care am avut-o atunci. Din perspectiva plafonării unor preţuri la produsele alimentare, sunt trei aspecte de fond pe această problemă. În primul rând măsura de a interveni în piaţă, în general, nu este o măsură care rezolvă lucrurile, pentru că orice fel de intervenţii în piaţă generează perturbaţii de tipul… dacă limitezi, de exemplu, într-o zonă un preţ, exact ca la o saltea de apă pe care sari, cei care vor să-şi recupereze adaosul pot să mute pierderile de adaos în creştere la alte produse”, a afirmat Bolojan.

El a precizat că, pentru a avea produse de calitate, trebuie susţinută creşterea producţiei agroalimentare.

„Şi a doua şi a treia problemă sunt cele de fond. Pentru a avea preţuri bune, pentru a avea produse de calitate, trebuie să susţinem creşterea producţiei agroalimentare în România, trebuie să susţinem procesarea, în aşa fel încât să avem mai multe produse româneşti, mai multe produse de calitate, companiile noastre să fie mai competitive, deci să susţinem industria agroalimentară. Asta trebuie să facem în anii următori, pentru că aici înregistrăm nişte deficite foarte mari, iar al doilea aspect trebuie să ne asigurăm de existenţa unei competiţii corecte şi anume faptul că în supermarketuri, în lanţurile de distribuţie au acces toţi producătorii români, există un tratament corect pentru toate produsele, iar într-o ţară ca România şi producătorii români sunt promovaţi şi încurajaţi”, a explicat premierul Bolojan.

El a fost întrebat dacă există posibilitatea ca această plafonare să fie prelungită.

”Aici se pune problema să avem argumente raţionale, să vedem care sunt datele care fundamentează o astfel de decizie. Astfel de decizii nu le luăm pe picior, cea de prelungire a fost luată, într-adevă, imediat, automat, pentru că era la trei zile după instalarea Guvernului şi nu am mai putut face studii. Acum adunăm toate datele din piaţă, vedem care a fost evoluţia, vedem care va fi reacţia marilor distribuitori vizavi de ce estimează dânşii că s-ar întâmpla şi funcţie de toate aceste date vom lua decizie pe care o vom comunica săptămâna viitoare”, a afirmat Ilie Bolojan.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ioana Dogioiu a precizat, sâmbătă, că decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv.

Anterior, liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a transmis că va cere urgent clarificări partenerilor de guvernare privind eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, susţinând că subiectul nu a fost discutat în coaliţie şi PSD nu poate fi de acord cu această decizie.