Premierul Ilie Bolojan se va întâlni vineri dimineață cu reprezentanții marilor retaileri pentru a discuta situația prețurilor la produsele alimentare de bază. Întâlnirea are loc în contextul în care, de la 1 octombrie, măsura plafonării adaosului comercial la aceste produse ar urma să înceteze.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat oficial această întrevedere și a subliniat că eventualele decizii vor fi comunicate public imediat ce vor fi luate.

„Mâine dimineață (vineri – n.red.) premierul va avea o întâlnire pe tema prețurilor produselor de bază cu reprezentanții retailerilor și dacă, în urma acestor discuții și a altor discuții politice care ar putea avea loc în continuare, vor apărea decizii ale premierului și ale Guvernului, vi le voi comunica”, a declarat Ioana Dogioiu, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Victoria.

Dogioiu, despre disputele din coaliţie ce vizează afirmaţia sa despre plafonarea preţurilor: Un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, vorbeşte având în spate un mandat

Referitor la disputele din coaliţie privind afirmaţia sa despre plafonarea preţurilor la alimentele de bază, Dogioiu a spus că un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, ci vorbeşte având în spate un mandat din partea premierului României şi nu intenţionează să facă niciun fel de alte comentarii şi să intre în niciun fel de dispută cu niciun lider de partid.

Dogioiu a mai spus că nu intenţionează să îşi ceară scuze pentru nimic. Aceasta a precizat că prelungirea de trei luni a fost adoptată în şedinţa de guvern din 27 iunie, una din primele şedinţe după învestirea actualului cabinet iar tot ceea ce se discută în cadrul şedinţelor de guvern este înregistrat şi se află în stenograme, transmite News.ro.

„Un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, ci vorbeşte având în spate un mandat din partea premierului României. Nu intenţionez să fac niciun fel de alte comentarii, nu intenţionez să intru în niciun fel de dispută cu niciun lider de partid. Ceea ce v-am spus mai devreme este o chestiune principial şi general valabilă, poziţiile mele, de când am preluat această funcţie, nu au făcut niciodată excepţie de la această regulă. Nu am opinii personale, am mandat pentru fiecare declaraţie”, a spus Ioana Dogioiu, despre discuţiile din coaliţie privind nemulţumirile legate de afirmaţiile sale, privind plafonarea preţurilor la alimentele de bază, măsură care ar expira în curând.

Ea a continuat: ”În fapt, prelungirea de trei luni a fost adoptată în şedinţa de guvern din 27 iunie, una din primele şedinţe după învestirea actualului cabinet. După cum probabil ştiţi, tot ceea ce se discută în cadrul şedinţelor de guvern este înregistrat şi se află în stenograme”.

Întrebată dacă va desecretiza stenograma şedinţei de guvern, Ioana Dogioiu a răspuns: „Nu, este un document clasificat, nu se declasifică decât prin hotărârea de guvern. Ioana Dogioiu a răspuns şi la afirmaţia deputatului PSD Adrian Câciu, care îi cerea acesteia să îşi ceară scuze, în urma conflictului legat de plafonarea preţurilor la alimentele de bază. ”Un purtător de cuvânt nu vorbeşte niciodată iar declaraţiile mele nu au făcut excepţie, fără a avea mandat. Altă declaraţie nu voi face pe această temă. Nu intru în dispută cu niciun lider politic şi nu intenţionez să-mi cer scuze pentru nimic”, a spus aceasta.