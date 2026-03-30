Guvernul României a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență pentru a stopa creșterea excesivă a prețurilor la produsele alimentare de bază. În propunerea aflată pe site-ul guvernului se propune extinde perioadei de aplicare a limitării adaosurilor comerciale pentru 3 luni, până la data de 30 iunie 2026 inclusiv.

Decizia finală asupra modificării OUG nr. 67 din 30 iunie 2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare va fi luată în cursul zilei de mâine.

Populația trebuie protejată în fața crizei internaționale

Conform notei de fundamentare a actului normativ, autoritățile consideră necesară această măsură pentru a preveni „o creștere abruptă a prețurilor”, care ar putea genera dezechilibre majore între cerere și ofertă. Executivul motivează urgența prin obligația statului de a asigura populației hrană suficientă și nutritivă, protejând în special consumatorii vulnerabili cu venituri mici.

„Nepromovarea acestui proiect ar crea un impact negativ asupra siguranței, stabilității și sănătății populației”, se arată în document, care definește situația actuală drept una de „urgență extraordinară”.

Operatorii vizați de prevederile noii ordonanțe

Măsura de combatere a creșterii prețurilor vizează exclusiv operatorii economici înregistrați în România, indiferent de forma de organizare, care desfășoară următoarele activități:

Import;

Comerț intracomunitar;

Distribuție;

Vânzare (retail).

Lista de alimente pentru care se aplică prevederile OUG

Lista de alimente rămâne aceeași ca în ordonanța actuală:

Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi

Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT

Brânză telemea de vacă vrac

Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame

Făină albă de grâu „000“ 1 kg

Mălai 1 kg

Ouă de găină calibrul M 10 buc.

Ulei de floarea-soarelui 1 l

Carne proaspătă pui*

Carne proaspătă porc**

Legume proaspete vrac***

Fructe proaspete vrac****

Cartofi proaspeţi albi vrac

Zahăr alb tos 1 kg

* Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui,

pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard.

** Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc.

*** Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă,

castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia.

**** Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă mere roşii şi

mere golden, prune, pepene roşu, struguri de masă.