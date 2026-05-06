Nu ai nevoie de o grădină uriașă pentru a cultiva legume sănătoase. Este ideea de la care pornește Mica mea grădină de legume bio pe 15 m², cartea semnată de tânărul belgian Arthur Motté, care arată cum un spațiu mic, precum un balcon sau un colț de curte, poate deveni o adevărată mini fermă bio.

Publicat în România de ap! (ACT și Politon), volumul explică pas cu pas cum pot fi cultivate legume, plante aromatice și flori chiar și pe doar 15 metri pătrați.

Pasiunea pentru grădinărit a început la 7 ani

Povestea lui Arthur Motté începe în copilărie, când, în drum spre școală, l-a întâlnit pe Alphonse, un bătrân de 78 de ani care îngrijea o grădină impresionantă. Fascinat de ceea ce vedea, Arthur a început să îl viziteze zilnic și să învețe secretele cultivării legumelor.

După moartea acestuia, băiatul și-a rugat părinții să îi ofere un petic de pământ de 15 metri pătrați pentru a-și continua pasiunea.

„Sunt deja câțiva ani de când experimentez, și ce satisfacție! Momentan, în grădina mea sunt roșii multicolore, plante de sfeclă roșie cu frunze violet magnifice, dovlecei delicioși, ierburi aromatice, flori de tot felul pentru albine…”, spune Arthur Motté.

Cum poți cultiva legume bio acasă, chiar și într-un spațiu mic

În carte, Arthur Motté explică ce trebuie făcut pentru amenajarea unei grădini bio, de la identificarea tipului de sol și alegerea semințelor până la organizarea culturilor și îngrijirea plantelor pe parcursul întregului an.

Volumul este structurat pe anotimpuri și include recomandări pentru fiecare sezon, sfaturi pentru combaterea buruienilor și a dăunătorilor prin metode ecologice, dar și explicații despre rolul florilor sălbatice și al insectelor în dezvoltarea unei grădini sănătoase.

Cartea conține și informații practice pentru grădinarii începători:

calendar al culturilor;

perioadele potrivite pentru semănat;

fișe dedicate celor mai populare legume și fructe;

soluții pentru economisirea apei;

metode naturale de îngrijire a solului.

Trucuri pentru o grădină sănătoasă

Autorul vorbește inclusiv despre construirea vaselor olla, recipiente speciale care eliberează treptat apa în sol și ajută plantele să reziste mai bine în perioadele călduroase.

Cititorii află și cum trebuie pregătită grădina înainte de iarnă și ce soluții pot folosi pentru a hrăni natural pământul pentru sezonul următor.

Printre culturile prezentate în carte se numără roșiile, castraveții, morcovii, dovleceii, fasolea, salata, ridichile, ceapa, căpșunele sau plantele aromatice.

Bonus: rețete preparate chiar din recolta proprie

La finalul volumului, Arthur Motté include și câteva rețete pe care le prepară frecvent acasă, folosind ingrediente din propria grădină.

Printre acestea se numără salata cu brânză și bacon, carpaccio de sfeclă roșie, salata de capere de condurași, spaghetele de dovlecei sau diverse uleiuri aromatice.