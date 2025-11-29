Glicemia adulţilor, testată gratuit de Ziua Naţională în județul Alba

Sediul Consiliului Judeţean Alba găzduieşte luni, de Ziua Naţională, o acţiune intitulată “Împreună pentru sănătate”, transmite Agerpres.

Astfel, în intervalul orar 9:00-13:00, cei care doresc, localnici sau persoane venite de Ziua Naţională la Alba Iulia, pot să facă, gratuit, un test de glicemie. Cadre medicale de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia efectuează consultaţii gratuite şi testează glicemia adulţilor pentru evaluarea riscului de diabet zaharat.

Anul trecut, într-o acţiune asemănătoare, au fost testate peste 150 de persoane.

Iniţiativa este inclusă în cadrul manifestărilor derulate în “Festival de România”, dedicat Zilei Naţionale a României.