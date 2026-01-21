Germania a devenit în 2025 cel mai mare cumpărător mondial de cafea braziliană, detronând SUA, care a căzut pe locul secund după ce a impus tarife vamale semnificative, transmite DPA, transmite Agerpres.

Potrivit Consiliului exportatorilor de cafea din Brazilia (Cecafe), anul trecut Germania a importat 5,4 milioane de saci de cafea braziliană, de câte 60 de kilograme fiecare, echivalentul a 13,5% din exporturile totale ale Braziliei.

SUA, în mod tradiţional cel mai mare client pentru cafeaua braziliană, a coborât pe locul al doilea, cu importuri de 5,3 milioane de saci, în scădere cu 33% faţă de anul precedent. Cecafe a declarat că scăderea a fost determinată în mare măsură de tarifele vamale de până la 50% impuse de preşedintele SUA, Donald Trump.

Livrările către SUA, reduse cu 55%

Directorul Cecafe, Marcio Ferreira, a declarat că livrările către SUA s-au redus cu 55% în perioada cuprinsă între începutul lunii august şi sfârşitul lunii noiembrie, când au fost impuse tarife mari la toate soiurile de cafea braziliană.

Trump a impus tarifele la o gamă largă de produse alimentare braziliene, ca răspuns la procedurile penale împotriva fostului preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, un aliat politic al preşedintelui SUA. Bolsonaro a fost condamnat ulterior şi execută o pedeapsă de peste 27 de ani de închisoare, pentru tentativă de lovitură de stat.

Pe măsură ce preţurile alimentelor din SUA au crescut, Trump a redus în mare parte tarifele vamale, în noiembrie.

În total, Brazilia a exportat anul trecut 40 de milioane de saci de cafea, în scădere cu aproximativ 20% faţă de anul precedent. În ciuda volumului mai mic, veniturile din exporturile de cafea au crescut cu 24%, ajungând la un record de 15,5 miliarde de dolari.

Brazilia acoperă peste o treime din piața globală

Ferreira a declarat că livrările mai slabe au reflectat diminuarea stocurilor, după exporturile record din 2024, precum şi pierderile provocate recoltei de fenomenele meteo nefavorabile, adăugând însă că preţurile globale mai puternice au compensat din plin pentru scăderea volumului exporturilor.

Brazilia este singura ţară producătoare care exportă cafea în peste 120 de ţări şi acoperă peste o treime din piaţa globală. După Germania şi SUA, alţi mari cumpărători de cafea braziliană sunt Italia, Japonia şi Belgia.

În ceea ce priveşte tipurile de cafea, arabica, cea mai înaltă calitate, a reprezentat 80,7% din exporturile Braziliei, urmată de canephora (10%) şi cafea instant (9,2%).