Județul Prahova scrie istorie în turismul național prin lansarea oficială a localității Gura Vadului ca primă stațiune oenoturistică din România. Situată în inima uneia dintre cele mai prestigioase zone viticole, Gura Vadului mizează pe podgoriile zonei pentru a atrage turiști dornici de experiențe autentice, degustări rafinate și peisaje pitorești, anunță Mediafax.

Un nou capitol pentru drumul vinului prahovean

Statutul obținut de Gura Vadului nu este doar o titulatură, ci strategia prin care autoritățile locale și județene vor să transforme tradiția viticolă într-un motor de dezvoltare economică. Planul vizează o abordare integrată, unde vinul de excepție, gastronomia locală și ospitalitatea comunității se contopesc pentru a oferi un pachet turistic complet.

„Momentul marchează o etapă importantă pentru direcția de dezvoltare construită în jurul enoturismului”, au transmis reprezentanții Consiliului Județean Prahova, subliniind că Gura Vadului este doar punctul de plecare pentru o rețea mai largă de localități cu profil oenoturistic.

Investiții masive, 70 de milioane de euro pentru infrastructură

Succesul acestui proiect este susținut de cifre impresionante. Sunt vizate investiții de zeci de milioane de euro, cu un mecanism de finanțare estimat la 70 de milioane de euro, ce vizează:

Modernizarea drumurilor: Infrastructură rutieră care să traverseze direct plantațiile de viță-de-vie.

Turism activ: Amenajarea unor piste de biciclete prin podgorii.

Facilități pentru campere: Dezvoltarea unor parcuri moderne pentru rulote în Fântânele, Gura Vadului, Vadul Săpat și Urlați, o soluție practică pentru a crește rapid capacitatea de cazare.

Gura Vadului, podgoria Tohani

Localitatea este celebră la nivel național și internațional în special datorită podgoriei Tohani, însă în zonă funcționează patru complexe mari de vinificație. Solul și clima de aici sunt recunoscute pentru producerea unora dintre cele mai bune vinuri roșii din România.

Autoritățile nu se opresc aici și analizează deja extinderea acestui statut către localități cu nume sonore în industria vinului, precum Ceptura, Valea Călugărească, Urlați sau Boldești-Scăeni, transformând astfel Prahova într-o veritabilă „Toscana a României”.