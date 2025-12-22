Vremea favorabilă și tăierea agresivă au împins recolta actuală de cafea a Columbiei la cel mai înalt nivel din ultimele aproximativ trei decenii, deși plantațiile dau acum semne de oboseală, iar ploile prelungite au afectat înflorirea.

Cu toate acestea, producția de cafea din Columbia este proiectată să scadă de la nivelurile record atinse, dar să rămână puternică din punct de vedere istoric în anul de piață 2025/26 (octombrie-septembrie), potrivit celui mai recent raport semestrial privind cafeaua al Serviciului Agricol Extern (FAS) al USDA din Bogotá.

Producția totală este acum prognozată la 13,8 milioane de saci de cafea verde, a câte 60 de kilograme, toate arabica, în scădere cu aproximativ 7% față de cele 14,8 milioane de saci estimate pentru 2024/25, dar totuși peste nivelul ultimilor ani.

Exporturile în 2025/26 sunt prognozate la 12,5 milioane de saci, în scădere de la 13,4 milioane estimate în 2024/25, în timp ce importurile sunt așteptate să scadă la 1 milion de saci, deoarece îmbunătățirea ofertei interne și prețurile internaționale ridicate reduc cererea de cafea străină. Statele Unite rămân cel mai mare cumpărător al Columbiei, reprezentând aproape 40% din exporturi.

155.000 de hectare conțin arbori cu vârsta de nouă ani

FAS Bogotá estimează producția pentru 2025/26 la 13,8 milioane de saci, comparativ cu 14,8 milioane în 2024/25 și 12,76 milioane în 2023/24. Agenția atribuie creșterea bruscă din 2024/25 unei „tăieri drastice” extinse, unui La Niña slab și unor condiții în general favorabile din recolta de la sfârșitul anului 2024.

Privind în perspectivă, raportul arată că plantațiile intră într-o fază descendentă mai tipică în ciclul de producție al Columbiei.

Conform raportului, fondul arboric din Columbia rămâne relativ tânăr și din ce în ce mai „tehnizat”.

Federația națională a cultivatorilor de cafea din Columbia, Fedecafé, estimează că aproximativ 678.000 de hectare sunt plantate cu arbori cu vârsta cuprinsă între trei și nouă ani, care reflectă practici agricole moderne. Aproximativ 155.000 de hectare conțin arbori cu vârsta de nouă ani sau mai mult.

Livrările către SUA au ajuns la 5,3 milioane saci de cafea

Exporturile totale de cafea în 2025/26 sunt prognozate la 12,5 milioane de saci, inclusiv 11,5 milioane de saci de cafea verde, plus volume mai mici de produse prăjite și solubile.

Livrările către Statele Unite au urcat la 5,3 milioane de saci în 2024/25, după cinci ani consecutivi de scădere. Tariful de bază de 10% introdus în aprilie 2025 a crescut pentru scurt timp costul cafelei columbiene, deși un tarif de 50% pentru produsele braziliene între august și noiembrie a oferit Columbiei un avantaj competitiv pentru vânzările din SUA.

Uniunea Europeană, Canada, Japonia, Coreea de Sud și China rămân, de asemenea, piețe cheie pentru arabica columbiană. Privind în perspectivă asupra aplicării regulamentului european privind defrișările EUDR – care a fost recent amânat până în decembrie 2026 – Fedecafé construiește o platformă geospațială pentru a cartografia fermele și a sprijini trasabilitatea, în timp ce dorește să se extindă pe piețe mai noi, cum ar fi China.

Prețul mediu al unui sac= 756 dolari

Prețurile interne la poarta fermei au crescut brusc odată cu piețele globale și cu o depreciere a peso-ului. Prețurile medii au atins un record de 3,12 milioane de pesos columbieni (aproximativ 756 USD) pe sac de 125 de kilograme în februarie 2025, cu aproximativ 70% mai mari decât în ​​ianuarie 2024, conform datelor Fedecafé. Pe de altă parte, costurile cu factorii de producție agricoli și costurile cu forța de muncă rămân ridicate.

Având în vedere că aproximativ 93% din producție este exportată în străinătate și peste o jumătate de milion de familii depind de cafea, FAS subliniază rolul Columbiei ca furnizor crucial de Arabica.