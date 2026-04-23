Anchetă dificilă în cazul celor 25 de tineri fotbaliști din București care au ajuns la spital weekend-ul trecut. Primele rezultate oficiale ale analizelor efectuate de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Arad nu confirmă prezența vreunui contaminant în alimentele servite de restaurantul vizat, lăsând sursa îmbolnăvirii, pentru moment, necunoscută, scrie Agerpres.

Rezultate negative la probele alimentare

Directorul DSVSA Arad, Marcel Roșu, a anunțat joi că probele prelevate din unitatea de alimentație publică nu au oferit indicii privind o contaminare care să explice simptomele digestive severe ale grupului de sportivi. Deși restaurantul fusese închis temporar de către prefectul județului din cauza unor deficiențe de igienă găsite la controlul inițial, acesta a primit permisiunea de a-și relua activitatea.

„Nu există indicii privind o contaminare a alimentelor. Am constatat că deficiențele de igienă au fost remediate, astfel că am anulat suspendarea activității. Din păcate, nu avem încă o sursă pentru presupusa toxiinfecție”, a declarat Marcel Roșu pentru AGERPRES.

Ipoteza altor surse de contaminare

Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca grupul de juniori (cu vârste între 13 și 16 ani) să fi consumat alimente și din alte surse, însă până în prezent însoțitorii nu au putut oferi detalii clare în acest sens. Reamintim că sâmbătă, cei 25 de adolescenți și cei doi antrenori ai lor s-au prezentat la Unitatea de Primire Urgențe Arad acuzând simptome specifice, după ce cinaseră la un restaurant vineri seară. Toți pacienții au fost tratați și externați în aceeași zi.

Amenzi și anchetă DSP în derulare

Chiar dacă alimentele nu par a fi cauza, restaurantul nu a scăpat de sancțiuni. În urma controlului imediat de după incident, autoritățile au descoperit probleme serioase în respectarea normelor, ceea ce a dus la aplicarea a două amenzi contravenționale, în valoare totală de 47.000 de lei.

Cazul nu este însă închis. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Arad continuă propria anchetă, specialiștii lucrând la o serie de probe biologice pentru a stabili cu exactitate cauza infecțiilor.