Canada a obținut o reducere substanțială a taxelor vamale aplicate exporturilor sale agricole către China, în urma unui acord care marchează o ruptură clară față de poziția Statelor Unite. Premierul Mark Carney a anunțat vineri, la Beijing, că Ottawa va reduce tarifele impuse mașinilor electrice chinezești, în schimbul unor concesii majore acordate de China produselor agricole canadiene, arată france24.com.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Acordul vine după o perioadă tensionată în relațiile bilaterale și într-un context internațional dominat de războaie comerciale. Canada renunță la tariful de 100% aplicat până acum vehiculelor electrice din China, acceptând un plafon inițial de 49.000 de unități exportate anual. Acest plafon va crește treptat până la 70.000 de vehicule în următorii cinci ani.

În schimb, Beijingul va reduce drastic taxele pentru unul dintre cele mai importante produse agricole canadiene. Tariful pentru semințele de canola va scădea de la aproximativ 84% la circa 15%. Canola este un pilon al exporturilor agricole canadiene, iar accesul limitat la piața chineză a afectat grav sectorul în ultimii ani. „Au fost două zile istorice și extrem de productive”, a declarat Mark Carney, într-o declarație făcută într-un parc din Beijing. El a subliniat că Ottawa încearcă să identifice domenii unde interesele Canadei și ale Chinei se aliniază, în special în agricultură, energie și finanțe.

Relansarea exporturilor agricole

Pentru Canada, beneficiile sunt clare în primul rând în agricultură. Taxele impuse de China în ultimii ani au închis practic piața chineză pentru canola canadiană, susțin organizațiile din industrie. Reducerea tarifelor redeschide o piață de miliarde de dolari și oferă fermierilor canadieni o perspectivă de stabilitate. Înainte de acest acord, China aplicase taxe de 100% pe uleiul și șrotul de canola, 25% pe carnea de porc și fructele de mare, iar în august anul trecut majorase taxa pe semințele de canola la 75,8%. Măsurile au fost un răspuns direct la decizia Canadei de a urma politica americană de taxare a vehiculelor electrice, oțelului și aluminiului din China.

Potrivit datelor oficiale chineze, importurile din Canada au scăzut anul trecut cu 10,4%, până la 41,7 miliarde de dolari. Sectorul agricol a fost printre cele mai afectate.

O schimbare de direcție față de SUA

Decizia Canadei marchează o distanțare de linia dură impusă de administrația americană. Sub presiunea politicilor comerciale promovate de Donald Trump, Ottawa a impus anterior tarife similare cu cele ale Washingtonului. Acum, noul guvern canadian încearcă să își reducă dependența economică de Statele Unite.

Carney a declarat înainte de vizită că obiectivul său este construirea unei economii mai reziliente, într-un moment de „perturbare globală a comerțului”. Acordul cu China este văzut ca un pas concret în această direcție. La rândul său, China își dorește să profite de tensiunile dintre Statele Unite și aliații săi. Beijingul speră că presiunea exercitată de Washington va determina țări precum Canada să adopte o politică externă mai independentă.

Relansarea relațiilor politice

În timpul vizitei, Mark Carney s-a întâlnit cu Xi Jinping, cei doi lideri angajându-se să îmbunătățească relațiile bilaterale după ani de neînțelegeri. Xi a declarat că discuțiile din ultimul an au deschis „un nou capitol” în relațiile dintre China și Canada. Carney este primul premier canadian care vizitează China după o pauză de opt ani. El a afirmat că relații mai bune între cele două țări pot contribui la stabilizarea unui sistem global de guvernanță aflat „sub o presiune enormă”.

Mediul de afaceri canadian a salutat acordul. Jacob Cooke, directorul general al WPIC Marketing + Technologies, companie care sprijină exportatorii pe piața chineză, a descris vizita drept „schimbătoare de joc”. Pentru exportatorii agricoli canadieni, acordul reprezintă o gură de oxigen. Reducerea taxelor oferă acces la una dintre cele mai mari piețe de consum din lume și poate contribui la redresarea unui sector lovit de incertitudine și pierderi.