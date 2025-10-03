GastroWeekend | De la vinuri sofisticate și cafele de specialitate la streetfood și sarmale-vedetă. Ce pot face iubitorii de gust bun în București și în țară, în primul weekend din octombrie

Primul weekend din octombrie vine cu ploi și temperaturi scăzute, dar și cu multe evenimente speciale pentru iubitorii de gust bun. Dacă ești iubitor de vin, sarmale, street food sau mâncare tradițională, găsești sigur în București și în alte orașe din România un loc pe pofta inimii. Iată ce nu ar trebui să ratezi dacă mâncarea e punctul tău slab.

Ce evenimente găsești în București și împrejurimi

Iată ce a găsit G4Food pentru weekendul 3-5 octombrie, dacă vrei să savurezi, să descoperi, să experimentezi:

1. Ziua Gastronomiei și Vinurilor din România

Ce? Vinuri Medaliate la Premiile de excelență Vinul.ro 2025 vor fi starurile serii la MȚR de Ziua gastronomiei:

Când? 5 octombrie ora 15

Unde? Club Muzeul Țăranului Român La Mama, București

De ce merită? La sticlă sau la pahar, la prețuri speciale, vinurile vor putea fi apreciate ca atare sau cu o selecție specială din sarmalele vedetă ale bucătăriei citadine La Mama.

2. Slow Coffee Festival

Ce? Festival dedicat cafelei de specialitate. Participanții sunt așteptați la degustări, workshopuri de barista, zone de wellness (yoga, activități sportive), momente muzicale și o zonă specială pentru copii cu activități interactive.

Când? 3-5 octombrie

Unde? Romexpo

3. Toamna Horticolă – Ziua Recoltei 2025

Ce? Cel mai important eveniment de sezon dedicat horticulturii: expozanți de plante, flori, fructe și legume, degustări de produse artizanale locale (must, vin, conserve etc.), dar și numeroase ateliere interesante despre culturile reziliente în fața schimbărilor climatice, protecția agroecologică și inovațiile horticole.

Când? 2-5 octombrie

Unde? USAMV, campus Agronomie – Herăstrău

4. Festivalul „Roadele Pământului”

Ce? Preparate tradiționale (sarmale, mici, bulz), street food, zone de dulciuri artizanale, dar și ateliere pentru copii, sculptură de dovleci și fotografie tematică de toamnă. Mustărie, preparate de toamnă la ceaun, BBQ, dulciuri artizanale, street food – oare am spus tot?

Când? 4–5 octombrie

Unde? Rond Kiseleff

5. Africa de Sud Wine and Dine

Ce? O seară dedicată plăcintelor reinterpretate – de la variante cu varză, spanac și ricotta, până la plăcinte cu carne de vită, prune afumate și scorțișoară sau plăcinte americane cu afine. Toate acompaniate de vinuri atent alese.

Când? Vineri, 26 septembrie, ora 19:00

Unde? Corks Cozy Bar, str. Băcani nr. 1

Bilete: 180 lei

6. Champagne Bucharest (ediția a II-a)

Ce? Pentru iubitorii de vinuri și spumante de calitate, festivalul de șampanie a ajuns la a doua ediție.

Când? 3 octombrie

Unde? Maison Dadoo, în București

Descoperă gusturi din alte regiuni ale țării

Pentru cei care sunt în alte zone ale țării, iată ce evenimente se anunță în restul României:

1.Piața Artizanilor

Ce? Vor fi produse artizanale, gastronomie locală și meșteșuguri.

Când? 4-5 Octombrie 2025

Unde? Berca (județul Buzău), Hanul Moară Veche

2.Zilele Recoltei – Iași

Ce? Unul dintre cele mai mari festivaluri agroalimentare locale. Sunt așteptați peste 90 de producători din zona Moldovei, cu legume, fructe, conserve, miere, produse lactate, ciuperci, uleiuri și vinuri. Evenimentul include și ateliere pentru copii (pictură, aranjamente în dovlecei, gătit), vizite la baza hipică, expoziții și zona gastronomică cu preparate pregătite pe loc.

Când? 4-5 octombrie

Unde? USV Iași, Arena USV