Familia Safir, unul dintre cei mai cunoscuți producători români de carne de pui, cu o tradiție antreprenorială de peste 80 de ani, și-a lansat noilor ambalaje pentru toate gamele sale de produse: Zdravăn Moldovenesc, Deliciosul de Vaslui și Răsfăț Românesc.

Inițiativa face parte dintr-un amplu proces de repoziționare vizuală, centrat pe transparență, diferențiere la raft și consolidarea relației cu consumatorii.

Noile ambalaje sunt disponibile la nivel național, atât în marile lanțuri de retail, cât și în magazinele specializate și în comerțul tradițional independent.

Elementul central al noii identități vizuale: introducerea tăvițelor transparente

Elementul central al noii identități vizuale îl reprezintă introducerea tăvițelor transparente, care permit consumatorilor să vizualizeze direct produsul și să evalueze prospețimea, textura și aspectul cărnii înainte de achiziție. Brandul păstrează paleta cromatică violet, deja consacrată, consolidând astfel recunoașterea în mediul de retail.

„Pentru noi, ideea de pui crescut responsabil înseamnă și să avem suficientă încredere în produs pentru a-l lăsa să vorbească de la sine. Consumatorii sunt din ce în ce mai atenți la prospețime, calitate și trasabilitate, iar noul ambalaj facilitează accesul la aceste informații”, a declarat Ana-Maria Obreja, Manager de Marketing al Holdingului Familia Safir, pentru euromeatnews.com.

Pe lângă componenta vizuală, noile ambalaje includ sigilii de garanție, informații despre utilizarea energiei verzi în producție și coduri QR care oferă acces direct la fermele companiei, întărind relația de transparență dintre brand și consumator.

Trei game, trei universuri vizuale distincte

Fiecare gamă de produse a fost regândită vizual pentru a reflecta poziționarea sa specifică în piață și ocaziile de consum.

Zdravăn Moldovenesc, singurul pui crescut lent din România certificat BLK One Star, pune accent pe tradiție și continuitate. Designul include simboluri ale legăturii dintre generații, prin imaginea unui bunic și a unui nepot, precum și elemente vizuale asociate creșterii naturale și hrănirii simple. Contrastul dintre mov și galben susține poziționarea premium a gamei.

Deliciosul de Vaslui se concentrează pe ideea de siguranță alimentară și apropiere de natură. Ilustrațiile cu peisaje verzi, figuri familiale și absența elementelor industriale transmit un mesaj de grijă și responsabilitate, sugerând păsări crescute într-un mediu controlat și liniștit.

Răsfăț Românesc este construit în jurul conceptului de masă în familie și consum convivial. Elementele grafice evocă experiența gătitului în aer liber și utilizarea condimentelor naturale, poziționând gama drept o opțiune accesibilă pentru momentele de răsfăț culinar.

Concursul de design a reunit 136 de propuneri

Noul concept de ambalaj este rezultatul unui concurs de design care a reunit 136 de propuneri din partea freelancerilor și agențiilor de specialitate. Proiectele au fost evaluate de un juriu mixt format din reprezentanți ai companiei și ai agenției de comunicare integrată pastel, iar varianta câștigătoare a fost ulterior rafinată împreună cu echipa creativă.

Lansarea noilor ambalaje vine într-un context de recunoaștere a calității produselor Familia Safir. În cadrul competiției BEST STEAK România 2026, organizată de GRILLFEST BBQ, gama Zdravăn Moldovenesc a fost distinsă la categoria sa, într-un proces de jurizare anonimă, desfășurat pe bază de degustare „pe nevăzute”.

Produsele au fost evaluate atât crude, cât și gătite, pe criterii precum textură, frăgezime, aromă și suculență. Punctajele obținute — 74,37 și 76,87 din 100 — confirmă poziționarea gamei în segmentul premium al pieței.

Competiția a reunit aproximativ 560 de produse și peste 50 de experți din industrie, retail și HoReCa, din România și din străinătate.

„Suntem un brand de familie, pentru familii”

Pentru Familia Safir, noile ambalaje reprezintă mai mult decât o schimbare vizuală, fiind parte a unei strategii de consolidare a conceptului de „pui crescut responsabil”, de la fermă până la raft.

„Suntem un brand de familie, pentru familii. Credem că această apropiere și grija pentru ceea ce ajunge pe mesele oamenilor face diferența”, a adăugat reprezentanta companiei.

Prin această repoziționare, Familia Safir își consolidează angajamentul față de transparență, sustenabilitate și calitate, într-un context în care consumatorii devin tot mai atenți la originea și modul de producție al alimentelor.