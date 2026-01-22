Când vorbim despre fructele de iarnă, tindem să ne gândim la citrice (portocale, mandarine, grapefruit sau lămâi), banane, mere, pere, kiwi. Pe scurt, fructele pe care am fost obișnuiți să le găsim în magazine în această perioadă. Dar există mult mai multe și poate că nu profităm îndeajuns de ele, fie pentru că trec neobservate, fie pentru că nu prea știi de unde să le apuci.

Una dintre exotice pe care ai putea să o încerci este kaki, un fruct tropical originar din China și Japonia care te va surprinde cu gustul dulce și cu calitățile sale nutritive.

Kaki, beneficii numeroase pentru sănătate

Are culoare portocalie sau roșiatică și frunze mici în partea superioară. Textura sa este gelatinoasă, iar gustul foarte dulce, fiind o opțiune excelentă pentru desert sau gustare.

În același timp oferă o cantitate mare de aminoacizi și vitaminele A și C, fiind excelent pentru persoanele cu deficit, răcite sau care vor un boost de vitamină în sezonul rece. De asemenea, este foarte hrănitor, conținând aproximativ 130 kcal la 100 g, deci este bun pentru a te încărca cu energie pentru toată ziua dacă îl consumi la micul dejun sau după exercițiile fizice.

Totodată, are o proporție bună de glucoză și zaharoză, un conținut scăzut de sare și unul ridicat de potasiu (circa 161 mg). În plus, oferă și o cantitate considerabilă de fibre (aproape 20% din doza zilnică recomandată), care îmbunătățesc tranzitul, și antioxidanți (licopen, luteină etc.) care reduc oxidarea celulară.

Ce am putea face cu un kaki

Kaki se consumă în mod normal în stare naturală. Trebuie mâncat foarte copt: când are un aspect „trecut” și coaja semitransparentă, este momentul ideal. Dacă este încă verde, lasă un gust aspru sau uscat în gură din cauza conținutului de taninuri.

Odată copt, kaki poate fi tăiat în jumătate și mâncat direct cu lingurița. Poți, de asemenea, să-l cureți de coajă și să-l adaugi într-o salată cu alte fructe de sezon, cum ar fi rodia și citricele, sau chiar să-l tai în felii subțiri pentru a prepara un delicios carpaccio de kaki, împreună cu câteva feliuțe de șuncă.

O altă formă de a consuma kaki este deshidratat (în Japonia se numește Hoshigaki și este o adevărată tradiție).

De asemenea, se pot prepara numeroase feluri de deserturi sau gustări cu kaki: prăjituri, budinci, creme, gemuri, smoothie-uri, biscuiți cu kaki.

Cum să alegi și să păstrezi fructele de kaki

Dacă urmează să le consumi curând, alege-le pe cele coapte: vei știi că e bine copt dacă la apăsare coaja cedează ușor. Dacă vrei să le mai păstrezi, alege-le puțin verzi: cu coaja mai fermă.

Dacă vrei să accelerezi procesul de coacere, pune-le într-o pungă de hârtie sau depozitează-le lângă fructe care eliberează etilenă (mere, pere sau banane).

Kaki mai puțin copți pot fi păstrați la temperatura camerei. Cei bine copți, trebuie ținuți în frigider. De asemenea, se pot congela, întregi sau sub formă de piure, dar este recomandat să adaugi câteva picături de lămâie pentru a preveni oxidarea (înnegrirea).

Cum se mănâncă fructul kaki în funcție de tip și gradul de maturare

Kaki se consumă în principal proaspăt, modul de servire variind în funcție de fermitatea fructului: tipurile astringente (clasice) trebuie mâncate foarte coapte și moi, cu lingurița, în timp ce fructele tari se curăță și se taie ca un măr.

Iată câteva recomandări: