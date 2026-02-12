Polițiștii din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au pus în aplicare, joi, 12 februarie 2026, opt mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov și Ialomița, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni economice.

Potrivit anchetatorilor, cercetările sunt efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din datele și probele administrate a rezultat presupunerea rezonabilă că reprezentanții unei societăți comerciale ar fi oferit spre vânzare aproximativ 12.400 de kilograme de fructe importate din Egipt, pentru care datele de proveniență ar fi fost falsificate. Concret, ambalajele și etichetele ar fi fost înlocuite, astfel încât țara de origine să fie schimbată din Egipt în Grecia.

Anchetatorii susțin că substituirea mărfurilor ar fi fost realizată, pe de o parte, pentru a ascunde un conținut ridicat de pesticide, peste limita maximă admisă de normele legale, iar pe de altă parte, pentru ca produsele să poată fi comercializate către populație.

Fructele ar fi fost oferite spre consum prin intermediul unui lanț de hypermarketuri, iar veniturile obținute din comercializarea acestora nu ar fi fost înregistrate în evidențele contabile ale societății furnizoare.

În urma perchezițiilor desfășurate la 12 februarie, au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză. Totodată, 12 persoane, bănuiți și martori, urmează să fie conduse la audieri, pentru stabilirea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Tribunalul București.