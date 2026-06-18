Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine ROMOVIS, organizație reprezentativă a crescătorilor de ovine și caprine din România, solicită demisia președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, pe care îl consideră responsabil pentru modul în care a fost gestionată criza provocată de pesta micilor rumegătoare (PMR) și pentru blocarea exporturilor, potrivit News.ro.

Solicitarea fermierilor îi vizează și pe responsabilii privind siguranța și sănătatea animală din cadrul ANSVSA.

„ROMOVIS solicită public demisia pentru incompetență și neglijență în atribuțiile de serviciu a Președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu și a responsabililor cu siguranța, respectiv sănătatea animală, până la data de 19 iunie 2026”, se arată într-un comunicat al Federației.

ROMOVIS cere intervenția premierului și a președintelui României

Crescătorii de ovine solicită intervenția imediată a premierului României, Ilie Bolojan, pentru evaluarea activității conducerii ANSVSA și adoptarea măsurilor administrative necesare.

De asemenea, Federația cere implicarea președintelui României, Nicușor Dan, în vederea analizării impactului pe care această criză îl produce asupra securității alimentare, exporturilor agroalimentare și economiei rurale.

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Totodată, ROMOVIS solicită ANSVSA să prezinte public toate măsurile întreprinse în relația cu Comisia Europeană și cu statele membre pentru ridicarea restricțiilor privind exportul de ovine și caprine.

Crescătorii susțin că România pierde contracte și piețe externe

Oficialii Federației atrag atenția că exportul de ovine vii din România este practic blocat după noile decizii adoptate la nivel european în contextul gestionării focarelor de Pestă a Micilor Rumegătoare.

În același timp, operatori economici din alte state membre ale Uniunii Europene preiau contracte și piețe tradiționale ale exportatorilor români, în timp ce crescătorii români suportă integral consecințele economice ale acestei situații.

„Federația ROMOVIS consideră că actuala conducere a ANSVSA poartă responsabilitatea administrativă și managerială pentru incapacitatea instituției de a restabili încrederea partenerilor europeni și de a implementa, într-un termen rezonabil, măsurile necesare pentru ridicarea restricțiilor care afectează sectorul ovin și caprin”, se arată în comunicat.

Proteste anunțate pentru 23 iunie

Federația ROMOVIS avertizează că, dacă până la data de 19 iunie 2026 Alexandru Bociu nu își va prezenta demisia și nu vor exista măsuri concrete din partea Guvernului României, va declanșa procedurile legale pentru organizarea unor acțiuni de protest.

Astfel, pentru data de 23 iunie 2026 va fi depusă solicitarea de autorizare a unui protest în fața sediului ANSVSA din București.

„Crescătorii de ovine și caprine nu mai pot accepta pasiv distrugerea unui sector strategic al agriculturii românești. Nu cerem privilegii!!!!!!! Cerem competență, transparență, responsabilitate și respect pentru munca zecilor de mii de familii care trăiesc din creșterea animalelor și care contribuie la securitatea alimentară a României”, se precizează în comunicat.

ROMOVIS spune că a avertizat de luni de zile autoritățile

În ultimele luni, ROMOVIS a transmis numeroase adrese oficiale către instituțiile fundamentale ale statului român, avertizând asupra riscurilor majore generate de gestionarea defectuoasă a crizei Pestei Micilor Rumegătoare, a blocajului exporturilor și a măsurilor care afectează grav sectorul zootehnic.

Printre demersurile oficiale realizate se numără:

Adresa nr. 21/19.02.2026 către președintele ANSVSA, Alexandru Bociu;

Adresa nr. 22/12.03.2026 către președintele ANSVSA, Alexandru Bociu;

Adresa nr. 23/12.03.2026 către Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară și Servicii Specifice;

Adresa nr. 24/23.03.2026 către Președintele României și Consiliul Suprem de Apărare a Țării;

Adresa nr. 25/23.03.2026 către Prim-Ministrul României, Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

„Federația ROMOVIS a semnalat existența unui risc major pentru securitatea alimentară a României, pentru economia rurală și pentru unul dintre puținele sectoare agricole în care țara noastră deține încă un avantaj competitiv la nivel european și internațional. Din păcate, toate aceste semnale de alarmă au rămas fără răspunsuri concrete și fără măsuri eficiente”, se menționează în comunicat.

Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine ROMOVIS reunește 35 de asociații profesionale din 34 de județe.

ANSVSA spune că lucrează pentru ridicarea restricțiilor

Săptămâna trecută, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și-a reafirmat sprijinul pentru crescătorii de ovine și a anunțat că va prezenta Comisiei Europene un set complet de argumente tehnice și epidemiologice pentru revizuirea măsurilor de restricționare a exporturilor.

Potrivit instituției, obiectivul este obținerea unui cadru de reglementare echilibrat și adaptat realității din teren, astfel încât performanțele comerciale ale zootehniei românești să fie protejate.

La începutul acestei săptămâni, președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, declara la Constanța că România trebuie să își protejeze poziția de cel mai puternic exportator de ovine din Europa.

„România trebuie să își protejeze poziția de cel mai puternic exportator din Europa, cu argumente clare și tehnice, pe baze științifice incontestabile”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu.

Oficialii români încearcă să convingă Comisia Europeană să nu aplice un embargo general asupra exporturilor României după focarele de variolă și pestă a micilor rumegătoare din județul Mureș, ci să permită menținerea fluxurilor comerciale din zonele sigure.

În paralel, specialiștii analizează oportunitatea introducerii vaccinării strategice împotriva variolei ovine și caprine, măsură care ar urma să fie inclusă în dosarul de negociere european ca o barieră imunitară suplimentară pentru securizarea efectivelor și limitarea răspândirii virusului.

Miza economică depășește 200 de milioane de euro

România are deja exporturile de animale vii blocate în Uniunea Europeană, iar autoritățile încearcă să evite extinderea restricțiilor și către statele din afara UE.

Potrivit datelor ANSVSA, piața exporturilor către spațiul extracomunitar a generat în primele zece luni din 2025 venituri de peste 210 milioane de euro, iar pentru 2026, după exportul a aproximativ un milion de capete, estimările indicau o creștere de minimum 40%.

„ANSVSA a deschis piețe noi de export ovine în afara Europei, tocmai pentru că potențialul României este enorm. Este incorect față de miile de ciobani, fermieri, crescători și exportatori corecți ca acest potențial să fie blocat prin restricții, pentru că în final costul îl plătesc tot ei. Misiunea noastră este să acționăm rapid și unitar, la toate nivelurile, pentru a întoarce această decizie (…) Apreciem încrederea pe care am primit-o din partea mediului de afaceri, pentru o strategie unitară instituțională ANSVSA. Măsurile vor fi prezentate urgent Comisiei Europene”, a declarat Alexandru Bociu.