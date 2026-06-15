Trebuie să ne protejăm poziţia de lider european în exportul de ovine şi apreciez susţinerea mediului de afaceri pentru soluţii tehnice oneste şi ferme pe care le vom prezenta Comisiei Europene (CE), a susţinut preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Nicolae Bociu, în cadrul unei întâlniri de lucru cu structurile asociative de operatori şi exportatori din sector, organizată la Constanţa.

Potrivit unui comunicat de presă al Autorităţii, transmis luni AGERPRES, piaţa de export, exclusiv în spaţiile extra-comunitare, a generat în primele zece luni din 2025 peste 210 milioane de euro, iar anul acesta cu exporturi deja realizate de un milion de capete creşterea preconizată este cu minimum 40%, transmite Agerpres.

„ANSVSA a deschis pieţe noi de export ovine în afara Europei, tocmai pentru că potenţialul României este enorm. Este incorect faţă de miile de ciobani, fermieri, crescători şi exportatori corecţi ca acest potenţial să fie blocat prin restricţii, pentru că în final costul îl plătesc tot ei. Misiunea noastră este să acţionăm rapid şi unitar, la toate nivelurile, pentru a întoarce această decizie. Apreciem încrederea pe care am primit-o din partea mediului de afaceri, pentru o strategie unitară instituţională ANSVSA. Măsurile vor fi prezentate urgent Comisiei Europene”, a subliniat Bociu.

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În urma consultărilor de la Constanţa, asociaţiile de exportatori şi operatorii centrelor de colectare au semnat în unanimitate un Acord Tehnic de susţinere a strategiei instituţionale a ANSVSA, document prin care mediul de afaceri validează măsurile propuse care urmează a fi prezentate Comisiei Europene. Prin acest acord, semnatarii subliniază că protejarea contractelor internaţionale şi a recordului economic în acest sector depind în mod critic de menţinerea stabilităţii administrative la nivelul conducerii autorităţii.

„Acest document strategic, alături de întregul mecanism tehnic şi de siguranţă agreat astăzi, va constitui baza de dialog pentru întâlnirea de lucru programată să aibă loc în scurt timp la sediul central al ANSVSA, unde au fost invitaţi să participe reprezentanţii asociaţiilor de crescători din sectorul ovin şi caprin, în vederea analizării detaliate a cadrului propus, a armonizării soluţiilor şi a implementării rapide a măsurilor la nivel naţional. Mandatul pe care preşedintele ANSVSA şi-l asumă în dialogul cu partenerii de la Bruxelles este axat preponderent pe obţinerea unei decizii proporţionale din partea Comisiei Europene, care să nu aplice un embargo general pe exporturile României, ci să permită menţinerea fluxurilor comerciale din zonele sigure. Dosarul tehnic de regionalizare prezentat Comisiei Europene serveşte ca un instrument puternic de negociere, documentaţia ştiinţifică demonstrând că riscul epidemiologic este localizat, iar focarul recent din judeţul Mureş este deja izolat în mod eficient”, se menţionează în comunicat.

Datele macroeconomice ale Institutului Naţional de Statistică (INS), citate de ANSVSA, confirmă că efectivele de ovine din România au crescut constant, depăşind borna de zece milioane de capete, fapt ce plasează România pe locul doi în Uniunea Europeană ca efective şi pe primul loc la exportul de animale vii.

„Deschiderea şi securizarea pieţei din Algeria, cu un contract de un milion de capete şi transporturi aeriene cargo suportate integral de partenerii externi, dar şi consolidarea unor pieţe active precum Arabia Saudită, redeschisă în februarie 2025, Iordania, Maroc, China, Azerbaidjan şi Albania, sunt puncte noi de consolidare a poziţiei României în sectorul de exporturi agricole. În acest context de înaltă performanţă economică, preşedintele ANSVSA avertizează că nerespectarea regulilor de biosecuritate de către operatorii ilegali prin comerţul clandestin subminează direct argumentele tehnice pe care instituţia le foloseşte la Bruxelles pentru menţinerea pieţelor deschise. Planul de acţiune şi soluţiile imediate discutate astăzi de preşedintele Alexandru Bociu la Constanţa cuprind demersuri ferme pe lângă Comisia Europeană pentru aplicarea rapidă a principiului regionalizării, astfel încât animalele provenite din zonele şi judeţele neafectate de boală să poată fi exportate fără impedimente”, notează sursa citată.

În paralel, specialiştii ANSVSA analizează din punct de vedere tehnic oportunitatea introducerii vaccinării strategice împotriva variolei ovine şi caprine, măsură ce va fi integrată în dosarul de negociere european ca o barieră imunitară suplimentară de securizare a efectivelor şi de stopare a difuzării virusului.

Reprezentanţii asociaţiilor de exportatori şi ai crescătorilor vor fi cooptaţi tehnic direct într-un grup de lucru dedicat al ANSVSA, în timp ce pe plan intern s-a dispus accelerarea finalizării evaluărilor de teren pentru transmiterea documentaţiei către Guvern, în vederea alocării despăgubirilor.