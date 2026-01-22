Guvernul francez consideră că o aplicare provizorie a acordului de liber schimb al UE cu ţările Mercosur ar fi o formă de încălcare a democraţiei, după ce Parlamentul European a sesizat miercuri Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la această chestiune, relatează joi AFP, transmite Agerpres.

Dacă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, “ar impune aplicarea provizorie, acest lucru ar constitui în prezent, având în vedere votul care a avut loc ieri (miercuri) la Strasbourg, o formă de încălcare a democraţiei. Nu-mi pot imagina că s-ar putea întâmpla asta”, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, la Europe1/CNEWS.

Înainte de decizia Curţii de Justiţie a UE, Comisia are dreptul să aplice tratatul cu titlu provizoriu. Dar acest lucru nu este încă decis, subliniază Bruxellesul, exprimându-şi “profunda dezamăgire” după votul strâns al legislativului european.

Pentru Maud Bregeon, “consecinţele, în special asupra legăturii pe care oamenii o au cu Uniunea Europeană, ar fi profund dăunătoare”.

De asemenea, ea a criticat-o vehement pe Ursula von der Leyen, contestând rolul acesteia în reprezentarea UE. “Preşedinta Comisiei nu reprezintă Uniunea Europeană. Cei care reprezintă Uniunea Europeană sunt deputaţii europeni, şefii de stat, cetăţenii şi interesele pe care ei le au în comun”, a afirmat ea, în contextul în care Comisia este una dintre cele trei instituţii ale UE.

Sesizarea Curţii de Justiţie a UE ar putea întârzia cu un an şi jumătate votul general al Parlamentului European privind ratificarea acestui tratat încheiat cu Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay.

Comisia, la fel ca majoritatea statelor europene, a susţinut acest acord de liber schimb. Toţi au subliniat necesitatea implementării acordului cât mai rapid posibil, mai ales într-un moment în care preşedintele american Donald Trump ameninţă cu noi tarife vamale împotriva Europei.