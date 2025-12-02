Un francez a reușit să răstoarne dominația japoneză la Campionatul Mondial de Pâté-Croûte. Thibault Gonzales, în vârstă de 41 de ani, a câștigat titlul luni seara, 1 decembrie, la Lyon, cu creația sa „Pâté-Croûte façon Vannier, porc Kintoa, canard fermier”, conform France24.

Gonzales, proprietar al bistroului și al măcelăriei-charcuterie „L’Espace Gourmand” din Thuir, Pyrénées-Orientales, și-a explicat rețeta succesului: „Am vrut să fac un pâté-croûte accesibil pentru toată lumea, plăcut gustului tuturor, cu un echilibru între crocant și fondant, punând accent pe materii prime de calitate”.

Preparatul său include piept de porc basc, magret de rață cu foie gras din Landes și măduvă de vițel, ingrediente alese cu grijă pentru a crea o armonie între texturi și arome. În plus, Thibault Gonzales a câștigat și Premiul Confreriei, distincție acordată de organizația care sprijină și promovează pâté-croûte-ul tradițional.

„Este pentru prima dată când Franța câștigă și decizia a fost unanimă”, a declarat Audrey Merle, cofondatoare a Confreriei Pâté-Croûte, care organizează anual competiția.

Japonia, câștigătoare mai mulți ani a rând

Japonia a dominat podiumul în ultimii ani. În 2024, primele două poziții fuseseră ocupate de Taiki Mano și Seigo Ishimoto, care au impresionat cu combinații îndrăznețe de arome precum cognac și yuzu. Edițiile din 2019, 2021 și 2022 au fost de asemenea câștigate de bucătari japonezi, recunoscuți pentru tehnica impecabilă, rigurozitatea și atenția la detalii.

Arnaud Bernollin, co-fondator al campionatului și membru al juriului, s-a declarat încântat că premiul revine Franței, mai ales unei „case mici, care lucrează în familie”.

Locul al doilea în 2025 a fost câștigat de Jonathan Dudek, șeful de bucătărie al charcuteriei Arnaud Nicolas din Paris, care luna trecută obținuse titlul de Campion al Franței.

Această victorie marchează un moment istoric pentru gastronomia franceză, demonstrând că tradiția și inovația pot merge mână în mână pentru a crea preparate de excepție, apreciate pe plan internațional.