Un studiu național realizat între 2023 și 2025 de Agenția Națională pentru Securitate Sanitară (ANSES) din Franța arată că apa potabilă este masiv contaminată cu acid trifluoroacetic (TFA), un compus chimic extrem de persistent în mediu. Analizele efectuate pe peste 600 de probe de apă de la robinet au arătat că TFA a fost identificat în 92% dintre acestea, semnalând o contaminare aproape generalizată, arată rfi.fr.

Acest acid este utilizat în chimia organică și provine din diverse surse industriale. Pe măsură ce se acumulează, TFA reprezintă o amenințare crescută pentru sănătatea publică. Studiile arată că expunerea poate afecta ficatul și fertilitatea. În plus, compusul este extrem de persistent, mobil și poate contamina întregul lanț alimentar, fiind dificil de eliminat în timpul procesului de tratare a apei.

Rezultatele studiului ANSES sunt cele mai ample realizate vreodată în Franța și reflectă starea a aproximativ 20% din apa distribuită la nivel național. Au fost analizate atât probe de apă brută, netratată, cât și apă de la robinet, în timp ce apa îmbuteliată nu a fost inclusă în studiu. Cele mai ridicate concentrații de TFA au fost detectate în apropierea unor uzine unde este produs acest compus, sugerând că tratamentele de purificare nu sunt suficiente.

Situația se poate agrava

Hans Peter Arp, chimist de renume mondial specializat în studiul TFA, a declarat că nu a mai întâlnit până acum niveluri atât de ridicate în apa potabilă. Expertul avertizează că situația se poate agrava, pe măsură ce cresc concentrațiile altor precursori ai TFA și a pesticidelor în ecosisteme.

În prezent, valorile detectate sunt sub „valoarea sanitară indicativă” stabilită de Direcția Generală pentru Sănătate a Franței, care așteaptă reglementări europene specifice pentru acest poluant. Totuși, îngrijorarea rămâne, mai ales în contextul unui raport PAN Europe din mai 2024, care a arătat că toate cele 29 de probe de apă testate în zece state membre conțineau TFA.

Această situație readuce în prim-plan dezbaterea despre calitatea apei potabile și necesitatea unor măsuri stricte de monitorizare și reducere a poluanților industriali extrem de rezistenți, cum este TFA.