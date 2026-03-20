Grupul polonez Żabka, prezent în România prin brandul Froo, își extinde rapid rețeaua și oferă noi servicii digitale. La finalul lui 2025, 173 de magazine Froo funcționează în România, cu clienți care folosesc intens aplicația mobilă și cumpără cu 20% mai mult decât în magazinele tradiționale, conform Mediafax.

Datorită disponibilității ridicate a locațiilor atractive din Polonia și expansiunii accelerate în România, la sfârșitul anului 2025, lanțul de retail al Grupului Żabka – cea mai mare rețea de magazine de proximitate din Europa – cuprindea 12.339 de magazine în urma a 1.394 de deschideri brute noi (+19,6% față de anul precedent), potrivit unui comunicat.

În România, unde Grupul operează sub marca Froo, numărul de magazine la sfârșitul perioadei a crescut cu 188% față de anul precedent, ajungând la 173 de locații, traficul de clienți apropiindu-se de nivelurile observate în Polonia.

Conform strategiei actualizate dezvăluite în 2025, obiectivul anual revizuit pentru deschiderea de noi magazine în Polonia și România este de peste 1.300 de magazine. Acest lucru plasează rețeaua pe drumul cel bun pentru a ajunge la aproximativ 16.000 de magazine până la sfârșitul anului 2028, cu aproximativ 1.500 mai mult decât se preconiza la momentul primei listări a Żabka la Bursa de Valori din Varșovia.

Peste 1.300 de unități deschise în 2025 în rețeaua globală

În 2025, rețeaua globală Żabka a deschis 1.394 de magazine, depășind ținta de 1.300 unități. La finalul anului, 12.339 de magazine funcționau în Europa, inclusiv 173 în România.

„Datorită expansiunii și alegerii locațiilor potrivite, traficul în magazinele românești se apropie de nivelul Poloniei”, a explicat managementul grupului.

Oferta magazinelor a fost completată de servicii digitale care cresc confortul cumpărătorilor. Aplicația mobilă permite acces rapid la promoții, iar utilizatorii fac cumpărături cu 20% mai mari decât clienții care nu folosesc aplicația. În plus, grupul a dezvoltat proiecte precum Izidrop, pentru livrări rapide e‑commerce, și Żabka Ads, cu aproape 6.000 de ecrane în magazine, care permit oferte personalizate și interacțiune digitală cu clienții.

Profit record și stabilitate financiară

Rezultatele financiare globale confirmă extinderea rețelei și succesul serviciilor digitale. Vânzările consolidate către clienți au crescut cu 14,1%, ajungând la aproximativ 7,29 miliarde euro, iar EBITDA ajustată a urcat la 953 milioane euro, cu 16% mai mult față de 2024. Profitul net ajustat a depășit 234 milioane euro, cu marjă de 3,2%, peste obiectivul de 3%.

Pe lângă creșterea vânzărilor, fluxul de numerar liber a urcat la 408 milioane euro, iar raportul datorie/EBITDA ajustată a scăzut la nivelul țintit de conducere, oferind companiei o bază solidă pentru investiții viitoare.

România, piață cu potențial mare

Pe piața românească, extinderea rapidă a magazinelor și serviciile digitale sporesc conveniența pentru clienți. Oferta de produse și serviciile adiacente, precum livrările e‑commerce și platforma digitală de reclame, fac ca experiența de cumpărături să fie mai rapidă și mai personalizată.

„Ne propunem să ajungem la aproximativ 16.000 de magazine în Polonia și România până în 2028, iar România este un pilon important în această strategie”, a declarat conducerea grupului. Clienții români au transformat rețeaua Froo într-o parte tot mai relevantă a cumpărăturilor zilnice.