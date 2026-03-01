FOTO | Supă picantă de roșii cu burrata / Deasupra se adaugă câteva picături de ulei de măsline

01 mart. 2026, Rețete
O supă de roșii bine condimentată, servită cu burrata cremoasă, poate deveni un fel principal ușor, potrivit pentru prânz sau cină. Contrastul dintre aciditatea roșiilor și textura fină a brânzei echilibrează gustul intens al ardeiului iute.

Ingrediente, pentru 4 porții

  • 1 kg roșii bine coapte sau roșii decojite din conservă

  • 1 ceapă medie

  • 3 căței de usturoi

  • 1 ardei iute roșu sau 1 linguriță fulgi de chili, după gust

  • 2 linguri ulei de măsline

  • 500 ml supă de legume sau apă

  • sare

  • piper proaspăt măcinat

  • 1 linguriță zahăr, opțional, dacă roșiile sunt prea acide

  • 2 bucăți burrata

  • câteva frunze de busuioc proaspăt

Mod de preparare

Ceapa se toacă mărunt și se călește în ulei de măsline, la foc mediu, până devine translucidă. Se adaugă usturoiul tocat și ardeiul iute, apoi se gătesc scurt, fără să se ardă.

Se pun roșiile tăiate cuburi sau roșiile din conservă, zdrobite ușor. Se completează cu supa de legume, se condimentează cu sare și piper și se lasă la fiert 15-20 de minute, până când aromele se leagă. Dacă este nevoie, se adaugă puțin zahăr pentru a echilibra aciditatea.

Supa se pasează fin cu un blender vertical. Pentru o textură mai fină, poate fi strecurată.

Se servește fierbinte, în boluri adânci. În mijloc se așază jumătate de burrata, care se va înmuia ușor de la căldură. Deasupra se adaugă busuioc proaspăt și câteva picături de ulei de măsline. Pentru un plus de intensitate, se pot presăra fulgi suplimentari de chili.

Preparatul se potrivește cu felii de pâine prăjită sau focaccia.

