Ana Vortolomei, cunoscută de clienții din Piața Cibin pentru modul neobișnuit în care își prezenta marfa, testând roșiile în fața cumpărătorilor cu un dispozitiv care depistează pesticidele și nitrații, și-a extins acum activitatea. Tânăra a deschis la Sibiu aprozarul „Grădinile Anei”, un magazin modern situat pe strada 9 Mai, la numărul 17, unde clienții găsesc atât fructe exotice și legume, cât și produse românești mai puțin obișnuite, precum ciocolată cu jumări sau trandafiri murați.

Originară din Voicești, județul Vâlcea, lângă Drăgășani, Ana provine dintr-o familie care se ocupă cu producția de legume. Legătura cu agricultura și cu comerțul din piețe i-a marcat parcursul încă din copilărie.

Anul trecut a devenit cunoscută în Piața Cibin pentru roșiile pe care le aducea sibienilor și pe care le testa în fața acestora pentru a demonstra calitatea produselor.

De aproximativ un an, Ana s-a mutat la Sibiu și a început să dezvolte proiectul „Grădinile Anei”.

„Eu am mai locuit aici în urmă cu 15 ani și mi-am spus că dacă ar fi un loc unde să mă reîntorc, ar fi Sibiul pentru că a rămas orașul meu de suflet. Sunt foarte apropiată de el și chiar am locuit pe această stradă, pe 9 Mai, la o mătușă de-a mamei mele. Este o bucurie că am putut deschide ceva aici”, a povestit Ana pentru turnulsfatului.ro.

Produse românești rare și fructe exotice

Noua afacere combină produse locale cu ingrediente aduse din alte colțuri ale lumii. Ana spune că a vrut să creeze un loc care să reflecte legătura ei cu agricultura și gusturile din copilărie.

„Pentru că noi suntem și producători de legume, m-am gândit să îmi creez un loc în care să-mi facă plăcere să vin la muncă și să îmbin atât fructele exotice, care sunt la mare căutare, cu legumele noastre și inclusiv cu produse românești care sunt atât de puțin cunoscute. Am vrut să creez ceva care să-mi aducă aminte de copilărie, de aici am pornit. De mică am crescut pe câmp, părinții mei au vândut în piața Cibin aproape 15 ani și mereu am fost apropiată de comerț.

Produsele pe care le-am adus la Grădinile Anei nu se găsesc pe piața din Sibiu. Le aduc de la producători români. Avem produse de la Iași, de la Baia Mare, de la Pitești, din Botoșani”, a spus Ana.

Printre produsele speciale pe care le găsesc clienții se numără dulceața de usturoi de Copălău, dulceața de lapte cu ciocolată, ciocolată cu jumări și trandafiri murați. În magazin mai sunt ragu cu linte și miez de nucă, oțet de trandafiri, paste bio, unt de nuci, unt de dovleac, zacuscă cu linte și cu năut, dulceață de ananas cu vanilie și rom, dulceață de fructe exotice cu note florale sau salată de ardei copți în sos de roșii și în sos de muștar.

Pe lângă acestea, aprozarul oferă și produse mai puțin obișnuite, precum praline de la muntele Athos, făcute de călugări.

Oferta este completată de fructe exotice.

„Avem, de asemenea, fructe exotice, din Thailanda, cum e jackfruit-ul, care este foarte bogat în vitamine, avocado, mango copt, portocale din Grecia, papaya, pepenele este din Maroc, dulce și foarte aromat, fructul dragonului și tot felul de alte fructe.

Săptămâna viitoare voi aduce și castraveții românești. Susțin producătorii locali și sunt prietenă cu foarte mulți producători, am adus vinuri din zona mea, de la Casa Iordache și Casa Isărescu, foarte multe produse vegane, dulcețuri”, a mai spus Ana.

Produse gratuite pentru cei care au nevoie

Ana spune că o parte dintre clienții din piață au continuat să o caute și după deschiderea magazinului, iar promovarea pe rețelele sociale și sprijinul primit din partea lui Petre Duca, fermier român stabilit în Australia, au contribuit la popularizarea proiectului.

„Mulți clienți de-ai mei au revenit aici și mă bucură. Este o experiență nu foarte diferită pentru că eu am rămas aceeași, nu pot să zic că e ceva diferit. Îmi lipsește piața și sper să o conving pe fiica mea să rămână aici și să mai merg eu la piață. Îmi doresc să merg de trei ori pe săptămână.

Întotdeauna te atrage să te întorci la origine. Am muncit foarte mult la acest proiect, de un an de zile îl am în plan. Acesta era visul meu, asta voiam să fac”, a spus ea.

O parte dintre produsele pe care Ana le consideră de calitatea a doua vor fi expuse în fața magazinului, iar persoanele care au nevoie le vor putea lua gratuit.