Spălarea corectă a lămâilor este mai importantă decât pare. Clătirea lor ajută la îndepărtarea murdăriei și bacteriilor de pe coajă, un pas esențial mai ales dacă folosești coaja rasă sau tai lămâia cu tot cu coajă. Totuși, apa nu elimină pesticidele, care pot pătrunde în coajă și nu pot fi îndepărtate complet prin simpla spălare, potrivit Simply Recipes.

Chiar și lămâile din grădina proprie trebuie clătite, deoarece pot avea impurități sau contaminanți din mediul înconjurător. În acest context, apare întrebarea: cum ar trebui, de fapt, spălate corect?

Bryan Quoc Le, specialist în știința alimentelor și autorul volumului 150 Food Science Questions Answered (150 de întrebări din știința alimentelor și răspunsurile lor), explică ce trebuie să faci și ce să eviți atunci când speli lămâile.

Trebuie sau nu să speli lămâile înainte de utilizare?

Este obligatoriu? Nu. Este recomandat? Da.

„Cel mai bine este să speli lămâile pentru a îndepărta murdăria de pe coajă”, explică Bryan Quoc Le. „Acest lucru este cu atât mai important dacă urmează să folosești coaja.”

Dacă tai lămâia doar pentru suc, spălarea nu este neapărat obligatorie. Totuși, există un motiv bun să o faci: o parte din murdăria de pe coajă poate ajunge în interior în momentul tăierii. Coaja poate conține impurități și bacterii, inclusiv agenți patogeni.

Specialistul recomandă spălarea atât a lămâilor din comerț, cât și a celor din grădină. „Este o practică bună să speli lămâile culese din curte, deoarece pot fi contaminate cu murdărie sau chiar cu reziduuri provenite de la păsări”, adaugă acesta.

În același timp, trebuie clarificat un lucru important: spălarea elimină în principal murdăria vizibilă, nu și pesticidele. „Din păcate, spălarea lămâilor nu îndepărtează reziduurile de pesticide, deoarece multe dintre acestea sunt solubile în grăsimi și pătrund în coajă. Nu pot fi eliminate ușor doar cu apă”, explică Le.

Cum se spală corect lămâile

În ceea ce privește curățarea, metoda este simplă: clătește lămâile sub jet de apă rece, timp de aproximativ 30 de secunde. Este suficient pentru a îndepărta majoritatea impurităților.

Evită să folosești detergent de vase sau alte produse de curățare. „Reziduurile de detergent pot pătrunde în coajă și nu ar trebui ingerate”, avertizează Bryan Quoc Le. Același lucru este valabil și pentru soluțiile pe bază de clor sau alte substanțe chimice.

De asemenea, apa fierbinte nu este recomandată, deoarece poate afecta structura cojii și compoziția nutritivă.

După spălare, lămâile trebuie șterse cu un prosop curat sau cu un șervețel de hârtie. Dacă nu le folosești imediat, le poți lăsa să se usuce complet la aer.

Un detaliu important: nu depozita lămâile ude. Umiditatea favorizează apariția mucegaiului.