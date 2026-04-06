Ștefan Pădure, președintele Asociației pentru Promovarea Alimentului Românesc și vicepreședinte Federația Națională PRO AGRO, a vorbit la podcastul ”Agricultura în schimbare”, o producție G4Food, despre importanța agriculturii în actualul context politic internațional.

„Trebuie să fim și noi în cărți, ca să contăm!"

„Petrol, dolari, euro, nu prea poți mânca!”, a afirmat tranșant Ștefan Pădure, atrăgând atenția că, dacă se întâmplă vreun eveniment neprevăzut în Europa, fiecare țară va avea grijă să păstreze produsele alimentare pentru cetățenii ei, iar România va fi obligată să consume doar ceea ce produce!

Cu toate acestea, produsul românesc trebuie să găsească soluții să se impună pe piața externă, pentru ca România să nu rămână o simplă piață de desfacere. ”Trebuie să fim și noi în cărți, ca să contăm!”, este îndemnul lui Ștefan Pădure, președintele APAR.

Ștefan Pădure: România rămâne o „țară agricolă”, nu o putere agricolă

România are un potențial agricol major, dar continuă să rămână blocată în rolul de furnizor de materii prime, fără a reuși să capitalizeze prin procesare și branduri proprii, a declarat Ștefan Pădure, în cadrul podcastului „Agricultura în schimbare”, o producție G4Food.

„România, pe modelul agricol, este încă la un stadiu de țară agricolă, nu putere agricolă, cum unii o spun. Suntem țară agricolă, adică diferența între noi și Ecuador este că noi exportăm grâu și porumb, iar ei banane”, a explicat acesta.

Eterna problemă: producem, dar nu procesăm

Una dintre vulnerabilitățile structurale ale sectorului agricol românesc rămâne lipsa procesării interne.

Totuși, el consideră că actualul context global, marcat de crize și dezechilibre, poate deveni o oportunitate:

„O criză este un moment perfect de a schimba regulile. Dacă lucrurile merg într-o anumită tendință, e foarte greu să urci peste ea, dar în momentul în care este o criză, atunci poți interveni, bineînțeles cu o strategie și cu obiective clare de țară.”

În opinia sa, importanța agriculturii a crescut semnificativ în ultimii ani:

„Petrol, mărci, dolari, euro nu prea poți mânca. Fără produse alimentare, o țară, nu în trei zile, dar în câteva săptămâni se predă.”

România are un avantaj clar: acela al resurselor agricole, care se regenerează constant, însă nu reușește să le valorifice suficient în cadrul pieței europene.

„Noi n-am ajuns încă să fim beneficiari neți ai acordurilor. Nu am ajuns să spunem că avem o industrie care produce și exportă la scară mare.”

„Cupola calității” și competiția inegală

Ștefan Pădure atrage atenția și asupra modului în care politicile europene și naționale au afectat competitivitatea fermierilor români.

„România are produse de foarte bună calitate, dacă nu cele mai bune din Europa, în primele din Europa. Dar când am creat această cupolă a calității, cu restricții pentru fermieri și producători, nu poți să vii brusc și să spui: gata, facem liber schimb, confruntați-vă cu piața.”

El explică faptul că fermierii au fost compensați pentru restricțiile impuse, însă ulterior au fost expuși unei competiții dure:

„Ai susținut această cupolă prin niște subvenții – de fapt, pierderi de venit. După care uiți că fermierul a renunțat la ceva și îl arunci în piață competitiv. Cum poate el concura cu alții care nu au aceleași condiții?”

„America de Sud are trei recolte pe an, noi avem una și jumătate”

„America de Sud are trei recolte pe an, noi avem una și jumătate. Dacă materia primă îți crește prețul, nu mai poți concura”, a susținut Ștefan Pădure, argumentând de ce fermierul român nu poate face față concurenței fermierilor din America de Sud.

Un alt risc major este presiunea produselor din import, inclusiv din afara Uniunii Europene.

„Vedem că deschidem piețe pentru produse unde avem suficiență, dar în același timp carnea de pasăre din China, chiar și cu taxe, vine mai ieftină decât carnea produsă în Europa.”

În paralel, dominația retailului și creșterea mărcilor private complică și mai mult situația producătorilor locali.

„Private label-ul poate aduce orice produs din orice țară sub o denumire a retailerului. Poți să crezi că este românesc, dar el este făcut în altă parte.”

Exporturi ratate și oportunități nevalorificate

Ștefan Pădure a dat și exemplul unor oportunități pierdute în promovarea produselor românești:

„Discutăm de ani de zile despre deschiderea pieței din China. Acum s-a semnat un memorandum pentru produse din carne de pui sau preparate, dar noi avem foarte puține produse procesate.”

Nu în ultimul rând, Ștefan Pădure a subliniat că sectorul agroalimentar ar trebui tratat ca un obiectiv strategic de țară, similar aderării la NATO sau la Uniunea Europeană.

„Poate că, la fel cum am avut intrarea în NATO sau în Uniunea Europeană, ar trebui ca sectorul agroalimentar să devină un obiectiv de țară.”

Însă, în lipsa unei astfel de direcții clare, România riscă să rămână blocată în același model economic:

„Fiecare face acțiuni disparate, poate unele sunt bune, dar fără o strategie comună. Și atunci lucrurile ies mai prost decât erau”, a susținut președintele APAR și vicepreședinte al Fundației Naționale PRO AGRO, la podcastul ”Agricultura în schimbare”, o producție G4Food.