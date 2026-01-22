Două sortimente de vin – Fetească neagră vinificată în roze şi Fetească neagră vinificată în alb (“Alb de Jercălăi”, “Blanc de noir”) – dedicate Anului Centenar al Patriarhiei Române, au fost produse în premieră în anul 2025 în podgoriile Arhiepiscopiei Bucureştilor, transmite Agerpres.

Totodată, Cooperativa Agricolă “Via Domnului” a obţinut medalia de aur la concursul International Wine Contest Bucharest (IWCB) – ediţia 2025 -, cu vinul Sauvignon blanc (an de producţie 2023), se arată într-un raport general privind activităţile Arhiepiscopiei în anul 2025, dat publicităţii joi de Patriarhia Română.

La această competiţie au participat producători de vinuri din 22 de ţări.

Potrivit documentului citat, semnat de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, la Secţia de vinificaţie Urlaţi, anul trecut a fost finalizat proiectul “Modernizare şi extindere unitate de producţie vinificaţie – lucrări de construcţii, instalaţii şi dotări, realizare ziduri de sprijin şi organizare de şantier – municipiul Urlaţi, judeţul Prahova”.

Investiţia a vizat creşterea capacităţilor de producţie şi depozitare, modernizarea activităţii prin dotarea cu echipamente şi utilaje tehnologice performante, precum şi dezvoltarea şi diversificarea activităţii Cooperativei Agricole “Via Domnului”, prin amenajarea unor spaţii dedicate prezentării şi degustării vinurilor.

În cadrul investiţiei au mai fost achiziţionate o instalaţie semiautomată pentru îmbutelierea produselor de tip bag-in-box, precum şi echipamentele necesare funcţionării unui laborator tehnologic pentru efectuarea analizelor fizico-chimice.