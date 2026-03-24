Festivalul Pescăresc de Buna Vestire a ajuns în 2026 la ediția a XIV-a și se desfășoară în perioada 20–25 martie, în Piața Alba Iulia din București. Evenimentul, dedicat preparatelor din pește gătite în aer liber, ocupă anul acesta un spațiu mai mare decât în edițiile anterioare, pentru a face față numărului tot mai mare de vizitatori.

Organizatorii propun o varietate largă de preparate, pregătite pe loc: pește la grătar, în ceaun, afumat, prăjit sau marinat. În meniu se regăsesc saramura de crap, storceagul pescăresc, ciorba lipovenească, păstrăvul, crapul la proțap, dar și chifteluțe, crochete și plăcinte pescărești.

Sute de kilograme de pește ajung zilnic pe grătare și în ceaune. Sunt folosite specii diverse, de la scrumbie, hering și macrou, până la doradă, biban, somn, caras, novac, nisetru, biban roșu și somon. Oferta este completată de scoici și fructe de mare, gătite pe loc de bucătari care combină rețetele tradiționale cu interpretări moderne.

Pe lângă zona dedicată peștelui, festivalul include și un spațiu extins de food trucks, standuri cu produse tradiționale sau de post și alternative dulci: churros, plăcinte, kurtos kalacs, langoși, prăjituri de casă și băuturi.

Vizitatorii pot mânca la fața locului și pot urmări procesul de gătire în aer liber, într-un cadru care pune accent pe rețete simple, transformate în preparate consistente.

Festivalul a crescut de la an la an și a devenit un eveniment recurent pentru publicul din București. Ediția din 2026 aduce mai mult spațiu, mai multe grătare și ceaune și o diversitate mai mare de preparate, cu accent pe calitatea ingredientelor și respectarea tradițiilor culinare.