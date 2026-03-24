VIDEO | Sute de kilograme de pește, gătite în aer liber, în Piața Alba Iulia din București, în cadrul Festivalului Pescăresc de Buna Vestire

24 mart. 2026, Articole / Reportaje
ID 178881305 © Hanna Tverdokhlib | Dreamstime.com

Festivalul Pescăresc de Buna Vestire a ajuns în 2026 la ediția a XIV-a și se desfășoară în perioada 20–25 martie, în Piața Alba Iulia din București. Evenimentul, dedicat preparatelor din pește gătite în aer liber, ocupă anul acesta un spațiu mai mare decât în edițiile anterioare, pentru a face față numărului tot mai mare de vizitatori.

Organizatorii propun o varietate largă de preparate, pregătite pe loc: pește la grătar, în ceaun, afumat, prăjit sau marinat. În meniu se regăsesc saramura de crap, storceagul pescăresc, ciorba lipovenească, păstrăvul, crapul la proțap, dar și chifteluțe, crochete și plăcinte pescărești.

Sute de kilograme de pește ajung zilnic pe grătare și în ceaune. Sunt folosite specii diverse, de la scrumbie, hering și macrou, până la doradă, biban, somn, caras, novac, nisetru, biban roșu și somon. Oferta este completată de scoici și fructe de mare, gătite pe loc de bucătari care combină rețetele tradiționale cu interpretări moderne.

Pe lângă zona dedicată peștelui, festivalul include și un spațiu extins de food trucks, standuri cu produse tradiționale sau de post și alternative dulci: churros, plăcinte, kurtos kalacs, langoși, prăjituri de casă și băuturi.

- articolul continuă mai jos -

Vizitatorii pot mânca la fața locului și pot urmări procesul de gătire în aer liber, într-un cadru care pune accent pe rețete simple, transformate în preparate consistente.

Festivalul a crescut de la an la an și a devenit un eveniment recurent pentru publicul din București. Ediția din 2026 aduce mai mult spațiu, mai multe grătare și ceaune și o diversitate mai mare de preparate, cu accent pe calitatea ingredientelor și respectarea tradițiilor culinare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Reducerea prețului la carburanți mai așteaptă: ședința de Guvern de marți a fost amânată
Deși pensiunile din Maramureș sunt cele mai căutate de sărbători, rezervările din acest an sunt mult mai reduse/ Turiștii le aleg de obicei pentru preparatele tradiţionale
Uleiul de măsline, unul dintre cele mai falsificate alimente / La ce anume trebuie să fii atent când îl cumperi și cum îți dai seama dacă este de calitate
Uniunea Europeană sare în ajutorul Ciprului în lupta contra febrei aftoase / Mii de animale au fost sacrificate
50 de lei este prețul cărnii de miel, dacă cumperi de la producător, la Bistrița Năsăud / 85 de tone de carne au mers la export în acest an
Nutriționistul lui Messi: „Putem să ne controlăm senzația de sațietate fără probleme"
Mâncarea de mazăre, rețetă tradițională de post: simplă, ieftină și sățioasă
De la pompă la raft | Fermierii critică dur Ordonanța pentru declararea crizei pe piața carburanților / Liliana Piron (LAPAR): „Este o binecuvântare pentru un singur jucător important din piața petrolieră / Cerem o consultare serioasă cu MADR"
