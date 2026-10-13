Municipiul Salonta va găzdui, pentru prima dată, în 17 şi 18 octombrie, Festivalul „Gusturi şi tradiţii DE BIHOR”, cu producători locali, meşteri populari şi bucătari bihoreni, fiind, după Oradea, Margita şi Beiuş, ultima oprire a acestui eveniment iniţiat şi organizat de Consiliul Judeţean, transmite Agerpres.

Festivalul se va desfăşura în parcul central, în paralel cu festivalul „Higheghe şi vin”, organizat de Centrul de Cultură al Judeţului Bihor. Accesul publicului este gratuit.

În cele două zile, între orele 13:00 şi 21:00, vizitatorii vor putea cumpăra produse agroalimentare de la producătorii locali, obiecte realizate de meşteri populari şi vor putea degusta preparate tradiţionale bihorene, inspirate din volumul „Reţete tradiţionale de Bihor”.

Oferta gastronomică va include plăcinte tradiţionale, moşocoarne cu prune, gomboţi cu prune, scoverzi, zacuscă de pitoance, supă de gulaş, tocăniţă şi papricaş de pui cu găluşte, sarmale cu păsat, tăieţei cu varză, toroş şi alte mâncăruri specifice zonei.

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Programul va fi completat de spectacole folclorice. Sâmbătă, de la ora 17:00, va evolua Ansamblul folcloric „Auşana”, coordonat de Silviu Botiş. Duminică, începând cu ora 16:00, vor urca pe scenă ansamblurile „Ardeleana” din Tulca, „Mioriţa” şi „Toldi” din Salonta, „Mărţişorul” din Avram Iancu, „Cununiţa” din Mădăras şi „Lioara” din Oradea. Seara se va încheia cu recitaluri ale unor tarafuri tradiţionale din Bihor.

„Am pornit acest festival în 2023, la Oradea, cu o idee simplă: să punem pe masă ceea ce avem mai autentic în Bihor – reţetele bunicilor, produsele ţăranilor noştri şi meşteşugurile care încă se mai păstrează”, a declarat, citat în comunicat, preşedintele CJ Bihor, Mircea Mălan.

Acesta a subliniat că festivalul a fost extins, în fiecare toamnă, în mai multe oraşe ale judeţului, pentru a le oferi bihorenilor ocazia de a-şi redescoperi tradiţiile.

„La Salonta, ajungem pentru prima dată, şi o facem împreună cu ‘Higheghe şi vin’, pentru că gustul şi muzica merg mână în mână”, a afirmat Mircea Mălan.

Festivalul „Gusturi şi tradiţii DE BIHOR” este organizat de Consiliul Judeţean Bihor, prin Agenţia de Management al Destinaţiei Bihor, în parteneriat cu Primăria Municipiului Salonta şi Centrul de Cultură al Judeţului Bihor, cu sprijinul Agenţiei de Dezvoltare Durabilă Bihor, Asociaţiei Valea Ierului, Visit Oradea şi Casei de Cultură Salonta.