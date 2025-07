VIDEO | Dacian Tînc, un tânăr de doar 23 de ani din Baia Mare, a transformat un teren moștenit de la bunici într-o afacere / Din greșeli, a învățat cum să facă legumicultură profitabilă /„Când am început să lucrez mai mult la fertilizare, am început să am plante mai sănătoase și să nu mai am nevoie de pesticide”