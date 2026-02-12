Parlamentul European a votat joi o propunere care întărește cooperarea dintre statele membre pentru combaterea practicilor comerciale neloiale care îi afectează pe fermieri și pe micii producători din sectorul alimentar.

Măsura urmărește să ofere o protecție mai bună furnizorilor, inclusiv celor din România, în relația cu marile lanțuri de magazine.

„Fermierii merită un venit echitabil pentru munca lor. Am votat în Parlamentul European propunerea privind cooperarea transfrontalieră împotriva practicilor neloiale care afectează fermierii. În acest fel, combatem și abuzurile care se petrec peste granițe, apărând furnizorii, inclusiv pe cei din România”, a transmis europarlamentarul Dan Motreanu.

Abuz de putere comercială

Potrivit europarlamentarului, problema este una la nivel european, în condițiile în care o parte importantă din produsele alimentare circulă între statele membre. „Aproximativ 20% din produsele agricole și alimentare consumate în Uniunea Europeană provin dintr-un alt stat membru.

Marile lanțuri de magazine nu trebuie să își folosească puterea de negociere în detrimentul fermierilor. Uniunea Europeană are deja reguli pentru a corecta aceste dezechilibre, dar acestea trebuie permanent îmbunătățite, pentru a-i proteja pe cei care produc hrana noastră de zi cu zi”, a scris Motreanu.

Cooperare transfrontalieră

Noul regulament va permite autorităților naționale să colaboreze mai ușor atunci când apar suspiciuni de abuzuri care depășesc granițele unei singure țări. Practic, acestea vor putea face schimb de informații, vor desfășura investigații comune și vor coordona controalele pentru a preveni sau sancționa practicile neloiale.

„Cooperarea coordonată a autorităților naționale va deveni posibilă, astfel încât practicile neloiale transfrontaliere din partea marilor cumpărători care îi afectează pe fermieri și pe micii producători agricoli să fie prevenite, investigate și sancționate”, a explicat europarlamentarul.

Intervenții chiar și fără plângeri

Statele vor putea interveni chiar și fără o plângere formală din partea unui producător, reducând riscul ca fermierii să se teamă de represalii. Pentru cazurile care implică cel puțin trei state membre, va fi organizată o intervenție comună, condusă de unul dintre ele.

„Noul regulament creează un mecanism de asistență reciprocă: autoritățile naționale pot cere și schimba informații, pot colabora la investigații și pot coordona acțiuni de control. Stabilim reguli clare privind acoperirea costurilor, protecția datelor și confidențialitatea, astfel încât furnizorii să fie în siguranță față de represalii”, a precizat Motreanu.

Protecție dincolo de UE

Acesta a subliniat că regulile vor proteja producătorii și în relația cu cumpărători din afara Uniunii Europene, iar autoritățile vor putea interveni direct, fără o plângere oficială, atunci când apar suspiciuni de abuzuri.

Reguli vechi, probleme noi

Uniunea Europeană a adoptat încă din 2019 o directivă privind practicile comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare cu alimente, iar România a transpus-o în legislația națională în 2022. Printre practicile interzise se numără plățile întârziate pentru produse perisabile, anulările în ultimul moment ale comenzilor, modificările unilaterale ale contractelor sau obligarea furnizorilor să suporte costurile produselor irosite.

„Însă, autoritățile de aplicare desemnate de statele membre nu dispun în prezent de mijloacele necesare pentru a detecta încălcări și a aplica sancțiuni în cazurile în care un cumpărător este stabilit într-un alt stat membru”, a menționat europarlamentarul, explicând de ce a fost nevoie de noile măsuri.