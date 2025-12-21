Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare îi solicită preşedintelui Nicuşor Dan o întâlnire de urgenţă pentru clarificări legate de o serie de subiecte, precum poziţia privind Acordul Comercial Mercosur sau Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, transmite Agerpres.

“Având în vedere participarea dumneavoastră la Summit-ul UE din 18-19.12.2025, declaraţiile dumneavoastră de presă, lipsa de răspuns la adresele Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare după alegerea dumneavoastră ca preşedinte al tuturor românilor până în prezent, au adus grave nemulţumiri în rândul membrilor noştri, ce necesită clarificări în regim de urgenţă.

În acest sens vă rugăm să binevoiţi a organiza în regim de urgenţă o întâlnire la care să fim invitaţi atât noi, AAC, cât şi restul organizaţiilor profesionale reprezentative în sectorul Agroalimentar pentru clarificarea câtorva aspecte şi prevenirea apariţiei de proteste spontane sau organizate în apropierea Administraţiei Prezidenţiale chiar în preajma Sărbătorilor, pe care nu ni le dorim”, se menţionează în Adresa transmisă preşedintelui.

Subiectele propuse a fi discutate vizează: poziţia preşedintelui şi a României pe Acordul Comercial Mercosur; intrarea în vigoare, de la 1 ianuarie 2026, a Mecanismului de Ajustare a Carbonului la Frontieră – CBAM (creşterea preţurilor la fertilizanţii pentru Agricultură); Cadrul Financiar Multianual 2028-2034; Consilierul Prezidenţial pentru Agricultură şi Mediul Rural.

“Aspectele prezentate mai sus sunt de importanţă strategică pentru fermierii şi cooperativele agricole din România şi din Uniunea Europeană, precum şi pentru locuitorii mediului rural.

V-am soliciat să aveţi un dialog permanent cu organizaţiile reprezentative, astfel încât poziţia naţională să fie construită în deplină consultare cu partenerii organizaţiilor profesionale de profil agroalimentar”, se menţionează în Adresa semnată de liderii Pro Agro, LAPAR (Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România), UNCSV (Uniunea de Ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal) şi AFF (Asociaţia Forţa Fermierilor).