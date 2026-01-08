În timp ce în Italia reprezentanții organizațiilor agricole se declară mulțumiți de suplimentările de 10 miliarde de euro obținute în cadrul viitoarei PAC în urma reuniunii de ieri a miniștrilor Agriculturii la Bruxelles, fermierii francezi sunt astăzi din nou în stradă.

Fermierii francezi au intrat joi dimineaţa cu tractoarele în centrul Parisului şi au ajuns până la Turnul Eiffel pentru a exprima revendicările sectorului, care a fost mobilizat în ultimele săptămâni în toată Franţa, potrivit unui reprezentant sindical şi unui jurnalist AFP aflat la faţa locului, transmite Agerpres.

“Se plimbă” prin Paris şi au trecut în special de-a lungul bulevardului Champs-Elysees, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al sindicatului Coordination Rurale, potrivit căruia “câteva zeci de tractoare” au intrat în capitala franceză dinspre sud.

Potrivit unui jurnalist AFP, aproximativ douăzeci de fermieri sunt prezenţi la Turnul Eiffel, cu tractoarele lor – aproximativ zece – parcate în apropiere.

Nemulțumirile sunt multiple

Scopul sindicatului Coordination Rurale este acela de a protesta în special faţă de acordul de liber schimb dintre UE şi ţările Mercosur, dar şi împotriva modului în care Guvernul francez a gestionat focarul de dermatoză nodulară bovină, care a stârnit furia fermierilor la începutul lunii decembrie în sud-vestul Franţei.

Începând din iarna anului 2024, fermierii cer simplificarea procedurilor administrative şi o relaxare a reglementărilor, în special a celor europene, pe care le consideră prea restrictive şi susceptibile de a crea o concurenţă neloială.

“Vom veni cu orice preţ pentru a ne exprima revendicările”, a declarat miercuri pentru AFP Eloi Nespoulous, preşedintele subsidiarei din Occitanie (sud-vestul Franţei) a sindicatului Coordination rurale, în timp ce conducea un şir de 40 de tractoare.

Preşedintele naţional al acestei organizaţii, cunoscute pentru acţiunile sale energice, Bertrand Venteau, declarase anterior că doreşte să îşi prezinte “paşnic” revendicările parlamentarilor francezi şi în locuri simbolice din Paris, chiar dacă asta ar însemna că jumătate din membrii săi vor ajunge în custodia poliţiei.

Un ordin al Prefecturii Poliţiei capitalei, emis miercuri seara, a interzis tractoarele în anumite zone sensibile ale Parisului, inclusiv Palatul Elysee (preşedinţia), Matignon (cabinetul prim-ministrului), Parlamentul, Ministerele Agriculturii şi Tranziţiei Ecologice precum şi piaţa angro din Rungis.