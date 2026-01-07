Miercuri seară, după încheierea întâlnirii miniștrilor Agriculturii din țările membre ale UE, reprezentanții Comisiei Europene (CE) au vorbit despre rezultatele discuțiilor.

Christophe Hansen anunță un nou sprijin pentru agricultori

Comisarul pentru Agricultură, Christophe Hansen, a anunțat că în urma discuțiilor de astăzi s-a stabilit alocarea a 45 de miliarde de euro pentru fermieri. „Statele membre sunt încurajate să aloce cel puțin 10% din PIB dezvoltării rurale. Acest lucru se va reflecta concret în veniturile agricultorilor”, a arătat el.

Comisarul a subliniat și că, suplimentar față de fondurile deja anunțate pentru susținerea sectorului agricol, mai există și 40 de miliarde de euro din fondul pentru competitivitate și cercetare. Acești bani sunt destinați bioeconomiei, biotehnologiilor și dezvoltării cercetărilor în agricultură.

„Cea ce ne dorim, noi, CE, să facem este să ne adaptăm la noile provocări din sectorul agricol, începând cu schimbările climatice și sfârșind cu transformările sociale”, a subliniat comisarul pentru Agricultură.

El a anunțat începerea unor consultări largi cu agricultorii europeni asupra directivelor Apă, Natură și Nitrați. Scopul este de a actualiza aceste reglementări și de a le armoniza cu noile condiții.

Christophe Hansen a vorbit și despre noile măsuri privind interzicerea folosirii unor substanțe în agricultura UE. „Vom face astfel încât substanțele care au fost interzise în Uniune să nu poată reveni sub masca unor produse importate!”, a avertizat înaltul oficial.

Comisarul pentru Comerț luptă pentru prețul îngrășămintelor

„Sectorul agri-food reprezintă unul vital pentru noi. De aceea sprijinim prin toate măsurile activitatea din acest domeniu”, a declarat Maros Sefcovic, comisarul european pentru Conerț și Securitate Economică.

În acest context, el a vorbit despre îngrijorarea pe care CE o are referitoare la creșterea prețului îngrășămintelor agricole. „Față de 2020, prețurile sunt acum mai mari cu 16%, ceea ce este o creștere pe care fermierii noștri nu o pot susține”, a arătat comisarul.

În acest context, a spus el, Comisia a inițiat o serie de măsuri, dintre care unele vor intra în vigoare chiar din luna februarie. Este vorba despre suspendarea unor taxe la importul de amoniac și uree. De asemenea, CE analizează o serie de măsuri care să vină în sprijinul producătorilor interni de fertilizanți.

Din trimestrul al doilea al acestui an, comisarul a anunțat și crearea unui organism de monitorizare a pieței de îngrășăminte din UE.

„În anul 2024, valoarea exporturilor UE în sectorul agri-food s-a ridicat la 235 miliarde euro. Profitul a fost de cca. 64 miliarde euro. Un asemenea sector are nevoie și merită toată susținerea”, a mai arătat el.

Comisarul pentru Sănătate promite autorizarea mai rapidă a noilor pesticide

Oliver Varhelyi, comisarul european pentru Sănătate a declarat:„La această întâlnitre am fost cu toții de acord că sectorul agri-food este sectorul în care UE este autosuficientă și unde suveranitatea noastră este puternică. De aceea, trebuie să menținem acest sector puternic!”.

„Una dintre principalele preocupări ale CE este de a continua să sprijine fermierii astfel încât ei să poată oferi, în continuare, o hrană sănătoasă”, a mai subliniat comisarul pentru Sănătate.

În acest context, el a vorbit despre nevoie de noi pesticide pe care o au fermierii. „Pe măsură ce unele produse sunt interzise, agricultorii au tot mai puține mijloace la îndemână. De aceea, lucrăm la un nou cadru metodologic de aprobare a substanțelor noi pentru protecția plantelor, care să le facă viața mai ușoară. Sperăm ca încă din februarie să prezentăm niște prime rezultate!”, a spus el.

Pe de altă parte, Varhelyi a vorbit și despre întărirea controlului asupra produselor alimentare care intră în UE. În acest context a anunțat crearea a noi puncte de control al produselor la intrarea pe teritoriul Uniunii. În același timp, mai mulți specialiști vor acționa în țările de origine ale produselor destinate UE, pentru a vedea dacă reglementările în ceea ce privește securitatea alimentelor sunt compatibile cu cele interne. Peste 650 de oameni vor fi pregătiți pentru a suplimenta controlul la frontiere a alimentelor.

Mai nimic despre Mercosur

Deși acordul Mercosur se anunța principalul subiect al unor dezbateri dure ale întâlnirii de astăzi, lucrurile n-au fost deloc așa.

„Este o discuție foarte complexă. Ideea este că vorbim despre instrumente fără precedent de siguranță, control, etc. Scopul nostru este să avem soluții reale pentru amenințări reale”, a declarat comisarul pentru Comerț, Maros Sefcovic.

Conform estimărilor sale, acest acord ar conduce la o creștere a exporturilor cu 50 – 55%, în urma eliminării taxelor, a mai arătat vorbitorul.

„Companiile din UE trebuie să fie în măsură să beneficieze cât mai mult și cât mai bine”, a mai spus el.