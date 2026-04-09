Sectorul agricol european, prin vocea organizației Copa-Cogeca, a transmis un semnal de alarmă președintei Comisiei Europene, solicitând o intervenție „urgentă, puternică și coordonată”. Producătorii avertizează că suprapunerea conflictului din Orientul Mijlociu peste cel din Ucraina pune în pericol securitatea alimentară a continentului și viabilitatea fermelor, transmite Agerpres.

Solicitările producătorilor

Pentru a asigura continuitatea producției pe termen scurt și mediu, agricultorii cer Comisiei să activeze toate instrumentele financiare și legislative disponibile, cu accent pe patru piloni:

Accesul la îngrășăminte: Garantarea disponibilității acestora la prețuri accesibile, vitale pentru stabilitatea recoltelor. Sprijin pentru lichidități: Ajutor financiar imediat pentru exploatațiile agricole și cooperativele aflate în dificultate din cauza costurilor crescute. Simplificare administrativă: Accelerarea pachetului de măsuri care să reducă birocrația în agricultură. Securitate energetică: Diversificarea surselor de energie și asigurarea accesului prioritar al sectorului agricol la resurse energetice.

Nemulțumiri față de „pasivitatea” Bruxelles-ului

Copa-Cogeca a criticat dur poziția recentă a reprezentanților Comisiei Europene, considerând că aceștia minimizează gravitatea situației. După o dezbatere în Parlamentul European, organizația a catalogat răspunsul oficialilor drept „orice, mai puțin liniștitor”.

„Efectele acestei crize vor persista luni de zile, chiar și în cazul unei dezescaladări rapide. Bruxelles-ul nu oferă soluții pentru sezonul de semănat de primăvară și ignoră realitatea din teren”, au transmis reprezentanții fermierilor.

Europarlamentarii cer acțiune imediată

Nu doar fermierii pun presiune pe Executivul european; eurodeputați din diverse grupuri politice au cerut Comisiei să nu mai aștepte și să adopte măsuri concrete. Aceștia susțin că întârzierea deciziilor de sprijin va afecta direct prețurile la raft și stabilitatea aprovizionării în lunile următoare.

Scrisoarea Copa-Cogeca vine într-un moment critic, în care agricultura europeană se confruntă cu o volatilitate extremă a prețurilor la inputuri și energie, factori care ar putea duce la întreruperi ale lanțului de producție dacă nu se intervine la nivel comunitar.