Uniunea Europeană va acorda peste 56 de milioane de euro sub formă de ajutor de urgență pentru fermierii din cinci state membre care au fost afectați anul trecut de fenomene meteorologice extreme. Printre țările beneficiare se numără și România, care va primi 14,8 milioane de euro pentru sprijinirea agricultorilor afectați de seceta severă și valurile repetate de căldură din vara anului 2025.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, fondurile sunt destinate compensării unei părți din pierderile suferite de fermieri în urma fenomenelor meteorologice nefavorabile și a dezastrelor naturale care au afectat producția agricolă.

Peste 56 de milioane de euro pentru cinci state membre

Pachetul european de sprijin vizează agricultorii din Portugalia, România, Cipru, Croația și Slovenia.

Cea mai mare sumă va reveni Portugaliei, care va beneficia de 30 de milioane de euro. România se situează pe locul al doilea, cu 14,8 milioane de euro. Cipru va primi 4,6 milioane de euro, Croația 4,4 milioane de euro, iar Slovenia 2,8 milioane de euro. Comisia Europeană precizează că aceste sume pot fi suplimentate de guvernele naționale cu până la 200% din valoarea sprijinului acordat de la bugetul UE.

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În cazul României, acest lucru înseamnă că sprijinul total ar putea depăși semnificativ suma alocată de Bruxelles, dacă autoritățile decid să contribuie cu fonduri suplimentare de la bugetul de stat.

Ce fermieri vor beneficia de ajutor

Sprijinul financiar se adresează fermierilor care au înregistrat pierderi importante în urma fenomenelor meteorologice extreme. Printre beneficiari se numără cultivatorii de fructe, nuci, viță-de-vie, măslini și culturi arabile. De asemenea, sunt eligibili și fermierii care practică sisteme mixte de producție vegetală și creștere a animalelor.

Comisia Europeană subliniază că măsura urmărește să ofere lichidități rapide exploatațiilor afectate și să contribuie la menținerea activității agricole în zonele afectate de condițiile climatice severe.

Seceta și canicula au afectat culturile din România

Executivul european arată că agricultorii din cele cinci state membre au suferit pagube importante în 2025.

În cazul României, principala problemă a fost seceta severă însoțită de valuri repetate de căldură în perioada iunie-august 2025. Aceste condiții au afectat în special culturile de porumb și floarea-soarelui, două dintre cele mai importante culturi agricole ale țării.

Seceta a redus randamentele în numeroase regiuni agricole, iar costurile ridicate cu irigațiile și lipsa precipitațiilor au amplificat presiunea financiară asupra fermierilor.

Potrivit Comisiei Europene, autoritățile naționale vor avea obligația să distribuie fondurile către fermieri într-un termen clar stabilit. Plățile trebuie efectuate cel târziu până la 28 februarie 2027. În plus, statele membre vor trebui să demonstreze că sprijinul a ajuns la agricultorii care au fost efectiv afectați de fenomenele meteorologice și că măsurile adoptate au contribuit la compensarea pierderilor economice.

Măsura vine într-un context agricol dificil

Decizia Bruxelles-ului intervine într-o perioadă în care agricultura europeană se confruntă cu provocări tot mai mari generate de schimbările climatice. Secetele prelungite, valurile de căldură, inundațiile și fenomenele meteorologice extreme afectează din ce în ce mai frecvent producția agricolă în numeroase state membre.

Pentru România, sprijinul de 14,8 milioane de euro reprezintă o nouă intervenție europeană menită să reducă impactul financiar al unui an agricol dificil și să ofere fermierilor resurse pentru continuarea activității.

Propunerea a primit luni aprobarea statelor membre, iar următorul pas este adoptarea formală de către Comisia Europeană. După publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, măsura va intra în vigoare în ziua următoare.