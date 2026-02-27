27 feb. 2026, Articole / Reportaje
Fermierii care dețin suprafețe pomicole afectate de intemperii pot solicita sprijin financiar de urgență/ Valoarea maximă a ajutorului este de 2000 de euro de ha
foto: pixabay.com

Fermierii care dețin suprafețe pomicole afectate de intemperii pot solicita sprijin financiar de urgență. Sunt eligibile următoarele specii pomicole: măr, păr, prun, cireș, vișin, cais, piersic, nectarin, gutui și migdal, anunță Rador.

La nivel național, bugetul alocat pentru această măsură este de 11,5 milioane de euro, finanțarea fiind asigurată din Fondul European de Garantare Agricolă. Termenul limită pentru depunerea cererilor este 9 martie, iar documentația trebuie transmisă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Pot beneficia de acest ajutor agricultorii care pot face dovada că au înregistrat pagube în primăvara anului trecut, ca urmare a fenomenelor meteo nefavorabile, și care au depus cerere de plată la APIA pentru anul 2025.

Sprijinul financiar se acordă sub formă de grant, valoarea maximă fiind de 2.000 de euro pentru fiecare hectar afectat.

Măsura are ca scop compensarea pierderilor suferite de pomicultori și susținerea continuității activității în sectorul agricol, a precizat pentru Radio Tg.Mureș directorul APIA Mureș, Ovidiu Săvâșcă: ,,La nivelul județului Mureș am identificat nouă exploatații agricole care sunt eligibile pentru decontul acesta, pentru primirea acestui sprijin de urgență. Sigur, condițiile pe care trebuie să trebui să le îndeplinească sunt să dețină documente care certifică afectarea suprafețelor cu plantații pomicole pe rod, să înregistreze un grad de afectare între 30% și 100% și să fi depus, evident, cerere de plată la APIA pentru campania 2025.”

Pomicultorii care au fost afectați de înghețul din primăvară au avut pagube de până la 100%, a completat Ovidiu Săvâșcă: ,,Din ce documente avem de la colegii de la Direcția Agricolă care au făcut aceste verificări în teren și au întocmit acele procese verbale de calamitate, sunt impactate într-un procent destul de mare, între 80 și 100% majoritatea suprafețelor pentru care s-au făcut aceste constatări la fața locului.”

