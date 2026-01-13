Parchetul European a dispus înghețarea unor active aparținând a patru crescători de animale din Italia. Măsura a fost pusă în aplicare la solicitarea biroului EPPO din Palermo. Fermierii sunt suspectați de fraudă cu fonduri europene destinate pășunatului. Investigația vizează subvenții acordate prin Politica Agricolă Comună. Potrivit anchetatorilor, suspecții au depus cereri de plată la agenția italiană AGEA, declarând activități de pășunat pe terenuri aflate în afara proprietăților lor. Aceste terenuri necesitau o autorizare specială. Fermierii nu au activat însă codul obligatoriu de pășunat.

Cum funcționează schema

Codul de pășunat este o înregistrare oficială. El permite folosirea terenurilor din afara fermei principale. În același timp, declanșează controale veterinare obligatorii. Aceste verificări urmăresc mișcările animalelor și starea lor sanitară. Anchetatorii susțin că fermierii au evitat intenționat aceste controale. Prin neactivarea codului, animalele nu erau supuse verificărilor. Această practică ar încălca regulile pentru acordarea subvențiilor, care cer respectarea strictă a condițiilor sanitar veterinare.

Prin această schemă, suspecții ar fi obținut ilegal peste 450.000 de euro, sume ce provin din fonduri europene destinate agriculturii. EPPO consideră că banii au fost încasați fără îndeplinirea condițiilor legale.

Active înghețate prin ordin judecătoresc

La cererea Parchetului European, un judecător din Catania a emis un ordin de înghețare, măsură ce vizează sumele obținute necuvenit. Ordinul a fost pus în aplicare de carabinierii din Messina. Departamentul lor este specializat în protecția agroalimentară.

Autoritățile au confiscat mai multe proprietăți și bunuri. Au fost vizate și drepturi de plată de la AGEA, valoarea totală a activelor se ridică la aproximativ 254.000 de euro. Ancheta rămâne în desfășurare.

EPPO a precizat că toți cei vizați beneficiază de prezumția de nevinovăție. Vinovăția va fi stabilită doar de instanțele italiene. Procedurile vor urma cursul normal al justiției.

Rolul AGEA și al controalelor

AGEA este agenția care gestionează plățile agricole în Italia, administrează subvențiile din Politica Agricolă Comună, verifică documentele și condițiile declarate de fermieri. În cazul pășunatului, codul activat este esențial. Fără acest cod, autoritățile nu pot urmări mișcările animalelor, iar lipsa controalelor creează riscuri sanitare. De asemenea, distorsionează concurența între fermieri. Cei care respectă regulile pot fi dezavantajați.

Fraudele cu fonduri agricole afectează bugetul Uniunii. Ele subminează încrederea în sistemul de subvenții. Politica Agricolă Comună finanțează milioane de fermieri. Orice abuz reduce resursele disponibile pentru cei corecți.

Parchetul European are rolul de a proteja interesele financiare ale UE. Instituția investighează și trimite în judecată astfel de infracțiuni. Cazul din Sicilia arată capacitatea EPPO de a interveni rapid. Înghețarea activelor previne ascunderea sau risipirea banilor.

Următoarele etape vor include audieri și verificări suplimentare. Procurorii vor analiza documente și fluxuri financiare. Dacă acuzațiile se confirmă, dosarul va ajunge în instanță. Judecătorii vor decide asupra confiscării definitive.